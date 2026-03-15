15 de marzo de 2026 Inicio
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Claudio María Domínguez: por qué intentar ser "perfectos" es el camino directo al fracaso

El reconocido comunicador reflexiona sobre la importancia de potenciar nuestros talentos únicos en lugar de compararnos con los demás. Una lección vital sobre la autoaceptación y el valor de ser uno mismo.

Claudio María Domínguez
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Claudio María Domínguez
Nueva reflexión 

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Los animales del bosque se dieron cuenta un día de que ninguno de ellos era el animal perfecto: los pájaros volaban muy bien, pero no nadaban ni escarbaban; la liebre era una estupenda corredora, pero no podía volar ni sabía nadar… Y así todos los demás.

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¿No habría una manera de establecer una academia para mejorar la raza animal? Dicho y hecho. En la primera clase de carrera, el conejo fue una maravilla, y todos le dieron sobresaliente; pero en la clase de vuelo subieron al conejo a la rama de un árbol y le dijeron: “¡Vuela, conejo!”. El animal saltó y se estrelló contra el suelo, con tan mala suerte que se rompió dos patas y fracasó también en el examen final de carrera.

El pájaro fue fantástico volando, pero le pidieron que excavara como el topo. Al hacerlo se lastimó las alas y el pico y, en adelante, tampoco pudo volar; con lo que ni aprobó la prueba de excavación ni llegó al aprobadillo en la de vuelo.

* Convenzámonos: un pez debe ser pez, un estupendo pez, un magnífico pez, pero no tiene por qué ser pájaro.

Debemos potenciar nuestras cualidades. Sólo cuando aprendamos a amar en serio lo que somos, seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla.

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