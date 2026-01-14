Turismo en la Costa Atlántica 2026: el destino poco conocido que cumple con la condición "bueno, bonito y barato"

Esta pequeña localidad balnearia es conocida por sus playas amplias, agrestes y de aguas cálidas. Es un remanso de tranquilidad sin alejarse demasiado de los grandes centros turísticos.

Como todos los años, la Costa Atlántica es uno de los destinos más elegidos para las vacaciones de verano 2026. Desde San Clemente del Tuyú hasta Monte Hermoso, la provincia de Buenos Aires tiene playas para todos los gustos, incluido un destino poco conocido pero bueno, bonito y barato.

Se trata de Costa Chica, una pequeña localidad del partido de La Costa ubicada justo al lado de Las Toninas. Aunque queda muy cerca de ciudades balnearias más grandes y concurridas, aún conserva un encanto agreste y una conexión con la naturaleza que la vuelven única.

Sus playas amplias y poco concurridas son un tesoro oculto de la costa bonaerense. Es la combinación perfecta entre naturaleza y tranquilidad pero, al mismo tiempo, sin alejarse demasiado de grandes centros comerciales y gastronómicos.

Costa Chica es una localidad balnearia del partido de La Costa, en la provincia de Buenos Aires. Limita al norte con Las Toninas y al sur con Santa Teresita. Queda a unos 340 kilómetros de distancia de la Ciudad de Buenos Aires y casi 20 kilómetros al sur de San Clemente del Tuyú.

El principal atractivo de Costa Chica son sus playas vírgenes, que se extienden por kilómetros y resultan perfectas para explorar a pie, en bicicleta o a caballo. Su ambiente tranquilo y en conexión con la naturaleza atrae a los turistas que buscan desconectarse de todo en sus vacaciones.

Aunque se trata de una pequeña localidad en pleno desarrollo, Costa Chica cuenta con todas las comodidades y servicios y, además, está muy bien conectada con otras ciudades más grandes como Las Toninas y Santa Teresita. Es un rincón ideal para disfrutar de la pesca deportiva y el avistamiento de aves.

Costa Chica, Buenos Aires

Costa Chica se destaca por sus playas lisas y llanas, con un ancho que varía de acuerdo con la marea y que va desde los 100 hasta los 150 metros. Sus aguas son tranquilas, cálidas, de oleaje suave y poca profundidad, así que son perfectas para disfrutar con toda la familia.

Cómo llegar a Costa Chica

Para llegar a Costa Chica desde la Ciudad de Buenos Aires en auto hay que tomar la Ruta Provincial 2 hasta Dolores y, allí, girar en la salida hacia San Clemente del Tuyú. El camino continúa por la Ruta Provincial 63 y la Ruta Provincial 11 hasta Las Toninas. Costa Chica se encuentra junto a esa localidad. Son aproximadamente cuatro horas de viaje. También se puede llegar en micros de larga distancia, que demoran un poco más.