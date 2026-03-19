19 de marzo de 2026 Inicio
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Esta es la playa de Brasil que todos los argentinos quieren visitar por sus aguas cálidas

Lo que realmente tracciona el flujo de turistas hacia este lugar específico es la temperatura de sus aguas.

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Los destinos encantadores que ofrece Brasil para el Turismo

Los destinos encantadores que ofrece Brasil para el Turismo

  • Se encuentra en el sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina, a aproximadamente 90 kilómetros de Florianópolis.

  • El destino cuenta con opciones para todos los gustos, desde la tranquilidad de la playa central hasta la bravura de las olas.

  • Además, es un punto privilegiado para observar delfines y aves marinas; incluso en invierno y primavera es famoso por el avistaje de la ballena franca austral.

  • A diferencia de otros centros más ruidosos, conserva un espíritu de pueblo pesquero que invita al descanso y al relax.

Lejos de ser una tendencia pasajera, la búsqueda de destinos en el litoral de Brasil se ha consolidado como un fenómeno cultural y económico que desafía las fluctuaciones del cambio. Mientras las temperaturas en el hemisferio sur comienzan a enfriarse, el interés del Turismo argentino por cruzar la frontera hacia el norte no hace más que intensificarse.

Ubicado en el estado de Río Grande do Norte, este destino demanda un trayecto más largo desde Buenos Aires.
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La combinación de una infraestructura hotelera que se renueva constantemente, la calidez de su gente y, fundamentalmente, la garantía de un clima que estira el verano hasta bien entrado el otoño. No se trata solo de arena y sol, sino de una experiencia de inmersión en un entorno donde el ritmo te obliga a pausar por un rato.

Cuál es la playa brasilera que los argentinos eligen por sus playas cálidas

-Turismo - Brasil - Garopaba

Garopaba se presenta como un destino de versatilidad excepcional, ofreciendo propuestas que se adaptan tanto a quienes buscan la máxima relajación como a los entusiastas de la aventura en entornos vírgenes.

Las playas de la zona se distinguen por una geografía variada: mientras que algunos sectores cautivan por su oleaje suave y aguas cristalinas, otros rincones están diseñados por la naturaleza para la acción. Esta dualidad permite que familias con niños pequeños encuentren su refugio perfecto en bahías calmas, mientras que el ambiente general del pueblo invita a una desconexión total, donde el tiempo parece medirse únicamente por el movimiento de las mareas.

Para los apasionados del surf, el litoral de Garopaba reserva puntos críticos de fama internacional, como las playas de Ferrugem y Silveira, donde las condiciones del mar generan olas de gran intensidad y consistencia.

Más allá de la actividad física, una de las experiencias más conmovedoras que ofrece este rincón de Brasil es el contacto directo con la fauna marina en su estado más puro. En periodos específicos del año, es posible presenciar el paso de delfines y diversas especies de aves costeras que eligen estas bahías por la pureza de sus aguas y la abundancia de recursos, convirtiendo un simple paseo por la orilla en un safari fotográfico natural.

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