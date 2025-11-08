Balnearios, playas y más propuestas: ¿cuál es el destino de Uruguay que es cada vez más recomendado para visitar?

Balnearios, naturaleza, historia y gastronomía se combinan en un entorno ideal para descansar y desconectar.

A menos de 300 kilómetros de Buenos Aires se encuentra una ciudad que se está consolidando como una de las escapadas preferidas para quienes buscan playas tranquilas, naturaleza y propuestas culturales sin alejarse demasiado. Hablamos de un hermoso lugar ubicado en la provincia de Entre Ríos, un destino que sorprende por la variedad de actividades y un ambiente ideal tanto para familias como para quienes viajan solos o en pareja.

Con casi dos siglos de historia, Concepción del Uruguay combina su pasado histórico con una propuesta moderna orientada al turismo. Calles con arquitectura colonial, museos, plazas y monumentos se entrelazan con una agenda activa de actividades, ferias, festivales y espacios gastronómicos con productos locales.

Además, su ubicación y su desarrollo productivo la posicionan como una referencia cultural y económica dentro de Entre Ríos. El principal atractivo son sus playas y balnearios sobre el río. Entre los más destacados:

Banco Pelay

Una de las playas más extensas de la región, con 7 km de arena fina, sectores para jóvenes y familias, servicios y deportes acuáticos.

Paso Vera

Ubicado en un área natural protegida, ideal para observar aves y disfrutar de la naturaleza en estado puro. Limpio, ordenado y tranquilo.

La Toma

Perfecto para salidas familiares, con zonas para pasar el día, camping y una vista privilegiada al Faro Stella Maris.

Playa Municipal Itapé

Histórica, accesible y de ambiente animado. Popular durante el verano por sus servicios y oferta gastronómica.

Isla Cambacuá

Un pequeño paraíso natural al que solo se accede en catamarán desde la ciudad. Ideal para quienes buscan desconexión y playa de arena blanca.

Qué hacer además de playa