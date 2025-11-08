8 de noviembre de 2025 Inicio
Balnearios, playas y más propuestas: cuál es el destino de Uruguay que es cada vez más recomendado para visitar

Balnearios, naturaleza, historia y gastronomía se combinan en un entorno ideal para descansar y desconectar.

Balnearios, playas y más propuestas: ¿cuál es el destino de Uruguay que es cada vez más recomendado para visitar?

A orillas del Río Uruguay, esta ciudad se posiciona como uno de los destinos más elegidos para una escapada de fin de semana o unas vacaciones cortas.

A menos de 300 kilómetros de Buenos Aires se encuentra una ciudad que se está consolidando como una de las escapadas preferidas para quienes buscan playas tranquilas, naturaleza y propuestas culturales sin alejarse demasiado. Hablamos de un hermoso lugar ubicado en la provincia de Entre Ríos, un destino que sorprende por la variedad de actividades y un ambiente ideal tanto para familias como para quienes viajan solos o en pareja.

Cómo llegar desde Buenos Aires

  • En auto: alrededor de 3 a 4 horas.

Ruta sugerida: Panamericana → RN 9 → RN 12 → Puente Zárate – Brazo Largo → RN 14 → Km 131.

  • En colectivo: hay servicios directos de larga distancia desde Retiro.
Esta es la escapada a Uruguay que tiene propuestas ideales para el verano

Con casi dos siglos de historia, Concepción del Uruguay combina su pasado histórico con una propuesta moderna orientada al turismo. Calles con arquitectura colonial, museos, plazas y monumentos se entrelazan con una agenda activa de actividades, ferias, festivales y espacios gastronómicos con productos locales.

Además, su ubicación y su desarrollo productivo la posicionan como una referencia cultural y económica dentro de Entre Ríos. El principal atractivo son sus playas y balnearios sobre el río. Entre los más destacados:

  • Banco Pelay

Una de las playas más extensas de la región, con 7 km de arena fina, sectores para jóvenes y familias, servicios y deportes acuáticos.

  • Paso Vera

Ubicado en un área natural protegida, ideal para observar aves y disfrutar de la naturaleza en estado puro. Limpio, ordenado y tranquilo.

  • La Toma

Perfecto para salidas familiares, con zonas para pasar el día, camping y una vista privilegiada al Faro Stella Maris.

  • Playa Municipal Itapé

Histórica, accesible y de ambiente animado. Popular durante el verano por sus servicios y oferta gastronómica.

  • Isla Cambacuá

Un pequeño paraíso natural al que solo se accede en catamarán desde la ciudad. Ideal para quienes buscan desconexión y playa de arena blanca.

Qué hacer además de playa

  • Caminatas por el casco histórico
  • Visitas guiadas a edificios emblemáticos
  • Ferias y espectáculos culturales
  • Circuitos gastronómicos con productos regionales
  • Actividades para familias durante todo el año
