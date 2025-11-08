Este pasaje de Buenos Aires parece un rincón andaluz con una arquitectura única: dónde se encuentra Entre sus muros, se respira una sensación de historia y tranquilidad que lo convierte en un destino imperdible para los amantes de la fotografía y la arquitectura. Por







En pleno barrio porteño se alza un rincón secreto que evoca al sur de España, combinando arquitectura europea y espíritu local en un entorno detenido en el tiempo.

Diseñado en 1925 por el ingeniero Pedro Vinent, el complejo fue ideado como una alternativa moderna a los conventillos, con cuatro plantas, amplios espacios comunes y puentes que conectan sus distintas secciones.

Su estructura se distingue por un arco de entrada imponente, balcones con vista al patio central y pasillos que fomentan la convivencia vecinal, reflejando una nueva forma de pensar la vida comunitaria.

Dónde está el pasaje que parece un rincón andaluz con unas construcciones únicas

El Pasaje General Paz, ubicado en el corazón de Colegiales, es uno de esos rincones porteños que parecen detenidos en el tiempo.

Concebido en 1925 por el ingeniero y arquitecto Pedro Vinent, este complejo residencial fue pensado como una alternativa innovadora a los conventillos tradicionales que predominaban en la Buenos Aires de comienzos del siglo XX. Con su diseño de cuatro plantas, amplios espacios comunes y puentes conectores que unían las distintas secciones, el proyecto reflejaba una nueva mirada sobre la vida comunitaria y el aprovechamiento del espacio urbano.

En un contexto de fuerte crecimiento demográfico impulsado por la inmigración, Vinent apostó por una arquitectura funcional y estética a la vez. El acceso al pasaje se distingue por un imponente arco con su nombre grabado, y al recorrer sus pisos, los visitantes pueden descubrir pequeños puentes que enlazan las dos alas del edificio, generando balcones con vista al patio central. Ese juego de alturas, luces y pasillos le otorga al conjunto un carácter íntimo y a la vez abierto, donde la convivencia vecinal se volvió parte esencial del diseño.

Hoy, casi un siglo después, el Pasaje General Paz conserva su espíritu original y su encanto arquitectónico. Convertido en una vía peatonal privada con 57 departamentos distribuidos en dos cuerpos, sigue siendo un testimonio vivo de una época en la que la ciudad crecía entre la modernidad y la tradición. Su mezcla de historia, diseño y vida cotidiana lo convierte en uno de los secretos mejor guardados de Colegiales, un refugio urbano que invita a detenerse y mirar hacia arriba.