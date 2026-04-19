19 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

"Atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo", la reflexión de Kierkegaard

El filósofo y teólogo danés sentó las bases del existencialismo como corriente filosófica, donde se ocupó de definir el sentido de la vida humana.

Por
La reflexión de Kierkegaard sobre la existencia humana. 

La reflexión de Kierkegaard sobre la existencia humana. 

Mejor con Salud
  • La frase de Kierkegaard plantea que el riesgo es parte central de la existencia humana.
  • El filósofo danés vinculó la libertad con la angustia y la responsabilidad individual.
  • Su pensamiento cuestiona la búsqueda de seguridad como único valor.
  • La autenticidad, según su mirada, se construye a partir de decisiones concretas.

La reflexión “atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo” resume uno de los núcleos del pensamiento de Søren Kierkegaard, una figura clave de la filosofía moderna que introdujo una mirada centrada en la experiencia individual frente a los grandes sistemas abstractos de su época.

Variante con calabaza que redefine la receta clásica.
Te puede interesar:

El paso a paso sobre cómo hacer un chipa de zapallo: el procedimiento de Paulina Cocina

Nacido en Copenhague en 1813, Kierkegaard desarrolló una obra que tensionó las bases del pensamiento dominante, al desplazar el foco hacia el sujeto concreto, sus decisiones y su forma de habitar el mundo. En ese marco, su idea del riesgo no aparece como una consigna superficial, sino como una condición inevitable de la existencia.

Kierkegaard

Cuál es la reflexión de Soren Kierkegaard

Para Søren Kierkegaard, la vida implica elegir de manera constante, y cada elección supone una ruptura con la estabilidad previa. Esa experiencia se vincula con lo que definió como el “vértigo de la libertad”, una sensación que no surge solo del miedo a equivocarse, sino de la conciencia de que cada persona es responsable de sus actos.

En ese sentido, atreverse implica aceptar una pérdida momentánea de equilibrio, abandonar certezas y exponerse a la incertidumbre. No se trata de una invitación al riesgo sin medida, sino de reconocer que toda decisión auténtica conlleva un grado de inestabilidad.

Kierkegaard

El reverso de esa actitud es, según el filósofo, una forma de diluir la propia identidad. Evitar el riesgo de manera constante lleva a una existencia guiada por la inercia social, donde las decisiones no responden a convicciones propias sino a expectativas externas. En esa lógica, la falta de acción también se convierte en una elección, aunque sus efectos sean menos visibles.

La propia vida de Kierkegaard refleja esa tensión. Su ruptura con Regine Olsen, a quien consideraba el amor de su vida, aparece como un ejemplo de una decisión atravesada por la duda, la culpa y la responsabilidad, elementos que luego desarrolló en su obra.

Noticias relacionadas

Un relato sobre solidaridad con la reflexión de Claudio María Domínguez.

El círculo del amor: la increíble historia del mecánico, la anciana y el secreto que ocultaba una servilleta

Cómo lograr una carne jugosa en freidora de aire en pocos pasos.

El truco para lograr que la carne quede jugosa en la freidora de aire

Estos son los recorridos de Turismo ideales para quienes están por la zona

Qué recorridos son imperdibles en Palermo si estás visitando Buenos Aires

Sus habitantes gozan de estabilidad, instituciones confiables y un entorno comprometido con el cuidado del medio ambiente.   

Dinamarca ofrece más de 1.000 puestos de trabajo a personas que hablen español: cómo aplicar

Aguas termales en Jujuy con entorno natural y descanso.

Turismo en Jujuy: las termas escondidas con un estilo rústico y familiar para desconectar

Charbonier, el destino cordobés en la Villa de Punilla que enamora. 

El destino cordobés que es poco conocido pero ideal para disfrutar del río antes del invierno

Rating Cero

Nico y Daniela, a puro romance.

Se filtraron las fotos: Nico Luaces y Daniela Iker pasaron la noche juntos

n los medios, su imagen radiante tampoco pasó desapercibida. A partir de entonces comenzaron a circular preguntas sobre si se realizó algún procedimiento estético durante su reciente viaje a Europa.

Explotaron las redes: se filtró un video de Susana Giménez en traje de baño a sus 82 años que sorprendió a todos

Esta miniserie de época con trama de seducción llegó a HBO Max y está dejando sin palabras a todos.
play

Esta miniserie de época con trama de seducción llegó a HBO Max y está dejando sin palabras a todos: cómo se llama

En esta nueva etapa apuesta por un registro diferente.

El increíble cambio de uno de los actores de Marvel más reconocidos

El clip (reproducido dos veces a pedido de la entusiasta audiencia en el Colosseum del Caesars Palace) trajo las primeras imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel luego de la muerte de Iron Man en “Endgame”.

Marvel lanzó un tráiler exclusivo de Avengers: Doomsday y las redes explotaron: qué mostraron

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Gran Hermano: Brian y Danelik dieron el consentimiento, pero no concretaron por un insólito motivo

últimas noticias

Nico y Daniela, a puro romance.

Se filtraron las fotos: Nico Luaces y Daniela Iker pasaron la noche juntos

Hace 10 minutos
Viuda negra gastronómica: detienen a una falsa chef que drogaba a sus clientes y les robaba dinero

Detuvieron a la chef viuda negra: rogaba a sus clientes con comida y les robaba todo

Hace 18 minutos
El sistema incorpora tecnología que facilita el control de los procesos de cocción

¿Adiós a las freidoras de aire? El electrodoméstico que llegó para reemplazarlas

Hace 27 minutos
La reflexión de Kierkegaard sobre la existencia humana. 

"Atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo", la reflexión de Kierkegaard

Hace 35 minutos
Variante con calabaza que redefine la receta clásica.

El paso a paso sobre cómo hacer un chipa de zapallo: el procedimiento de Paulina Cocina

Hace 47 minutos