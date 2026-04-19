"Atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo", la reflexión de Kierkegaard El filósofo y teólogo danés sentó las bases del existencialismo como corriente filosófica, donde se ocupó de definir el sentido de la vida humana. Por + Seguir en







La reflexión de Kierkegaard sobre la existencia humana. Mejor con Salud

La frase de Kierkegaard plantea que el riesgo es parte central de la existencia humana.

El filósofo danés vinculó la libertad con la angustia y la responsabilidad individual.

Su pensamiento cuestiona la búsqueda de seguridad como único valor.

La autenticidad, según su mirada, se construye a partir de decisiones concretas. La reflexión “atreverse es perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse es perderse a uno mismo” resume uno de los núcleos del pensamiento de Søren Kierkegaard, una figura clave de la filosofía moderna que introdujo una mirada centrada en la experiencia individual frente a los grandes sistemas abstractos de su época.

Nacido en Copenhague en 1813, Kierkegaard desarrolló una obra que tensionó las bases del pensamiento dominante, al desplazar el foco hacia el sujeto concreto, sus decisiones y su forma de habitar el mundo. En ese marco, su idea del riesgo no aparece como una consigna superficial, sino como una condición inevitable de la existencia.

Kierkegaard Alejandra de Argos Cuál es la reflexión de Soren Kierkegaard Para Søren Kierkegaard, la vida implica elegir de manera constante, y cada elección supone una ruptura con la estabilidad previa. Esa experiencia se vincula con lo que definió como el “vértigo de la libertad”, una sensación que no surge solo del miedo a equivocarse, sino de la conciencia de que cada persona es responsable de sus actos.

En ese sentido, atreverse implica aceptar una pérdida momentánea de equilibrio, abandonar certezas y exponerse a la incertidumbre. No se trata de una invitación al riesgo sin medida, sino de reconocer que toda decisión auténtica conlleva un grado de inestabilidad.

Kierkegaard Alejandra de Argos El reverso de esa actitud es, según el filósofo, una forma de diluir la propia identidad. Evitar el riesgo de manera constante lleva a una existencia guiada por la inercia social, donde las decisiones no responden a convicciones propias sino a expectativas externas. En esa lógica, la falta de acción también se convierte en una elección, aunque sus efectos sean menos visibles.