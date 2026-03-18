18 de marzo de 2026 Inicio
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Séneca, filósofo: "Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad"

La figura más influyente del pensamiento estoico llevó a cabo reflexiones sobre el comportamiento humano que recorren siglos.

Por
Séneca

Séneca, sobre la ansiedad que perturba a los humanos en el día a día

Biblioteca Nacional de Francia

  • Séneca fue uno de los principales exponentes del estoicismo, con una obra centrada en la ética y el control de las emociones.

  • Desarrolló una carrera política relevante en Roma y llegó a ser consejero del emperador Nerón durante los primeros años de su gobierno en el Imperio.

  • En sus escritos, como las Cartas a Lucilio, el filósofo reflexionó sobre la ansiedad, el miedo y la tendencia humana a sufrir por anticipación.

  • Su muerte en el año 65 d.C., tras ser acusado de conspiración, consolidó su figura como un pensador influyente cuya obra trascendió siglos.

La frase "sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad", atribuida al filósofo estoico Lucio Anneo Séneca, condensa una de las observaciones más persistentes de esta corriente de pensamiento y ofrece una clave interpretativa que traspasa siglos sin perder vigencia. En sus Cartas a Lucilio, el filósofo advierte sobre la tendencia humana a anticipar desgracias que todavía no ocurrieron, generando un malestar que, en muchos casos, supera al que producirían los hechos concretos.

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El planteo se inscribe dentro del estoicismo, una corriente que propone distinguir con claridad entre aquello que depende de uno mismo y aquello que escapa al control individual. Séneca observa que la mente, en su intento por prevenir riesgos, construye escenarios negativos que terminan siendo vividos como reales, aun cuando carecen de sustento empírico. De este modo, el sufrimiento no proviene de los acontecimientos en sí mismos, sino de la interpretación anticipada que se hace de ellos.

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En la actualidad, esta reflexión adquiere una dimensión renovada a partir de fenómenos como la sobreinformación y la hiperconectividad. La exposición constante a estímulos, noticias y comparaciones sociales tiende a amplificar la ansiedad anticipatoria, es decir, el temor a situaciones futuras que no necesariamente se concretarán. En ese sentido, la advertencia de Séneca funciona como un llamado a revisar los pensamientos automáticos y a evitar una proyección excesiva de escenarios adversos.

Diversos estudios en el campo de la psicología sostienen que una proporción significativa de las preocupaciones cotidianas no llega a materializarse, lo que refuerza la intuición del filósofo romano acerca del carácter imaginario de gran parte del sufrimiento humano. Frente a esto, la propuesta estoica no implica negar los problemas, sino abordarlos desde una evaluación más racional, diferenciando entre hechos verificables e hipótesis.

Quién fue el filósofo Séneca

seneca (1)
estatua de séneca

estatua de séneca

Lucio Anneo Séneca nació en Corduba, en la actual España, alrededor del año 4 a.C., y desarrolló su pensamiento filosófico en Roma, donde se formó en retórica y filosofía. Además de su labor intelectual, tuvo una destacada participación política como consejero del emperador Nerón durante los primeros años de su gobierno en el Imperio Romano.

Su obra abarca ensayos morales, tratados filosóficos, tragedias y correspondencia, con un fuerte énfasis en la ética práctica y el control de las emociones. Tras caer en desgracia política, fue acusado de conspiración y obligado a quitarse la vida en el año 65 d.C., episodio que marcó el cierre de una trayectoria influyente tanto en la filosofía antigua como en el pensamiento posterior.

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