Un streamer filtró cuánto gana por semana en una reconocida plataforma: ¿todo armado o un error?

En las últimas horas Melian Valen estaba en vivo y al intentar cerrar una ventana y mostró de cuánto es la suma en dólares que recibe y cortaron la transmisión momentáneamente.

El streamer Melian Valen generó un gran revuelo recientemente luego de que filtrara los exuberantes montos que gana en una semana haciendo stream . ¿Todo fue armado para mostrarlo o tuvo un gran descuido?

Todo se dio cuando estaba en vivo y estaba hablando con sus otros dos amigos y sin querer quiso cambiar de pestaña y dejó ver el monto que recibiría en la plataforma Kick. De acuerdo a lo que quedó expuesto, el monto supera un poco más de 73 millones de pesos.

“¡Noo, cómo voy a tener abierto eso”, se lo escucha gritar mientras otro streamer, Agusbon, le pedía que sacara la pantalla y le recrimina: “Dale, ¿sos tarado? Ahora la gente sabe cuánto ganamos”. En ese momento, Mortedor también le pide que corte y la pantalla se pone completamente en negro, aunque se escuchan las quejas e insultos, molestos por la situación.

Rápidamente, el clip se volvió viral y los usuarios en redes sociales comenzaron a poner en duda el monto e incluso algunos aseguran que todo estaba armado, mientras que otros compararon dicho ingreso con los sueldos de los políticos y cuestionaron cuánto dinero mueve el mundo del streaming.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Melian habla o muestra los números que puede llegar a ganar. Es que en febrero, realizó un video en sus redes respondiendo a las preguntas de sus seguidores que le consultan cuánto gana haciendo este tipo de contenido en las redes.

En un momento mostró que por mes ganaba 55 millones de pesos, generados en su mayoría a los suscriptores: “Voy a mostrar mis números sin caretearla para que vean cuánto cobro mensualmente como streamer. Aclarar que este fue un mes bastante malo. Venía con números mucho mejores, pero este mes fue malísimo porque prendí muy poco”.

“Me pongo a pensar, ‘che, gano 55 millones de pesos y streameo 2 horas y ni siquiera todos los días. Lo hago tres veces, dos veces por semana. Un laburante que labura de lunes a viernes o incluso más, 8 o 12 horas gana $1,000 o $2,000 o $3,000…’. Por eso nunca quiero laburar. No voy a laburar nunca en mi vida porque imagínate que con streaming gano esto", sostuvo.

Pero lo que generó más indignación de sus dichos fue cuando aclaró que “lo mejor de todo es que yo no tengo gastos” y agregó: “Yo vivo con mis padres, me mantienen mis padres, soy muy agradecido con ellos y yo de mi dinero no saco absolutamente nada, ni un peso, nada, no amago ni a sacar la billetera. Yo nunca quiero laburar. No voy a laburar nunca en mi vida porque imagínate que con streaming gano esto”.

“Imagínate si me voy a laburar de 9 a 5, 8 horas, 12 horas. Ni en pedo. Ni en pedo. O sea, ni en pedo”, concluyó en aquella oportunidad.

Embed - STREAMER VALENTIN MELO afirmó que GANA US$55.000 por MES en KICK y NINGUNEÓ a los “LABURANTES”

Quién es Melian Valen

Valentino Melian es un streamer y creador de contenido, conocido por su canal de YouTube donde sube una variedad de videos que incluyen anécdotas, contenido con otros creadores, reseñas de comida, entre otras cosas. En su canal tiene más de 140.000 suscriptores y en Instagram tiene 114 mil seguidores.

Durante una entrevista reconoció que comenzó en la plataforma Twich el 25 de julio del 2020 durante la pandemia “porque tenía más tiempo”. “Sentía que era una forma que capaz iba a darme más visibilidad, me empezó a ir bien”, reveló.