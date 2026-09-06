6 de septiembre de 2026 Inicio
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Así es el truco para congelar las verduras y que mantengan el mismo sabor

Además de facilitar la organización de las comidas, guardar los vegetales congelados, permite aprovechar los alimentos antes de que se deterioren y reducir el desperdicio.

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Las verduras pueden conservarse en el freezer con distintos métodos para mantener su sabor y aprovecharlas por más tiempo.

Las verduras pueden conservarse en el freezer con distintos métodos para mantener su sabor y aprovecharlas por más tiempo.

  • El método para conservar las verduras por más tiempo
  • Qué alimentos se pueden guardar directamente en el freezer
  • El paso clave para mantener el sabor y la textura
  • Cómo preparar espinaca, brócoli y chauchas antes de congelarlos
  • El truco para tener papas listas para cocinar en cualquier momento

Congelar verduras permite aprovechar los alimentos por más tiempo y evitar desperdicios. Estos son los trucos para guardarlas correctamente y tenerlas listas para usar. Así es el truco para congelarlas y que mantengan el mismo sabor.

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Las verduras son un alimento fundamental en una alimentación variada, pero muchas veces terminan en la basura porque no se consumen antes de que pierdan su frescura. Una alternativa práctica para evitarlo es congelarlas de manera correcta y conservarlas para futuras preparaciones.

La cocinera e influencer Paulina Cocina compartió diferentes métodos para guardar verduras y frutas en el freezer. La clave está en realizar algunos pasos previos según el alimento para preservar mejor su textura, sabor y propiedades.

Como es el truco que congela las verduras y mantiene el sabor

Las verduras de hoja suelen deteriorarse rápidamente, por lo que la espinaca puede ser una buena candidata para guardar en el freezer. Primero hay que retirar los tallos y conservar las hojas. Después, se deben lavar muy bien y colocar en una olla sin escurrir completamente. La cocción se realiza a fuego bajo y con la olla tapada, aprovechando el vapor generado por el agua.

Cuando las hojas adquieren un verde intenso, se retiran, se escurren y se cortan. Finalmente, se pueden formar pequeñas porciones y llevarlas al freezer. Una vez congeladas, se recomienda almacenarlas en bolsas aptas o recipientes herméticos. Para las chauchas, el procedimiento comienza retirando las puntas y cortándolas en trozos. Luego se colocan durante unos minutos en agua hirviendo y por último, después de enfriarlas, ya pueden guardarse en el freezer.

El brócoli también requiere una cocción breve antes de congelarlo. Se divide en pequeños ramilletes y se hierve durante uno o dos minutos. El tallo tampoco tiene que desperdiciarse: se puede pelar para aprovechar la parte más tierna y cocinarla junto con los ramilletes.

Las papas congeladas también pueden prepararse en casa y conservarse para tener un acompañamiento listo en cualquier momento. El primer paso es lavar, pelar y cortar las papas en bastones de tamaño similar. Luego se colocan en agua hirviendo con un poco de vinagre durante aproximadamente dos minutos. Después de retirarlas, hay que acomodarlas separadas sobre una superficie para llevarlas al freezer. Una vez que estén congeladas, pueden pasarse a una bolsa o recipiente.

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