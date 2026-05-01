El día que Ángela Torres contó por qué se peleó para siempre con Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

La joven artista brindó detalles de cómo una amistad de años se rompió en minutos y no dudó en exponer el motivo: "Se fue de la mano al cuarto con él mirándome a mí", afirmó la cantante sobre un conflicto del pasado con la flamante pareja del piloto argentino.

Ángela Torres y Maia Reficco tuvieron una amistad que terminó por una supuesta traición.

Ángela Torres participó de una entrevista en la que expuso su vínculo con Maia Reficco , la flamante pareja del piloto de la Fórmula 1, Franco Colapinto . La cantante contó los pormenores de la pelea y relató, con mucho detalle, el momento que marcó el distanciamiento definitivo de quien era su amiga: "La eliminé de mi vida por completo", manifestó.

La Joaqui y Ángela Torres respondieron a la polémica por sus looks similares: "Las lindas hacemos match"

La popstar no dejó nada al azar y confirmó que se trató de una traición, ya que tenían una relación muy cercana. "Fue horrible, porque aparte se metió como con una persona con la que yo sentía mucho", aclaró sobre lo difícil que fue para ella transitar ese momento y, sobre la tercera persona en cuestión, agregó: "Yo estaba muy enganchada ahí".

Ahí fue cuando la hija de Gloria Carrá narró con lujo de detalles el episodio que determinó el alejamiento de su amiga. Ella invitó a Reficco a un after luego de pasar la noche en un boliche. "La terminé invitando, terminó cayendo ahí por mí", mencionó frustrada la cantante.

"En un momento salió a fumar un puchito y cuando entré se lo estaba chapando", afirmó Torres, sin pelos en la lengua. "Ahí en mi cara, yo la miré, o sea, me miró y lo agarró y se fue de la mano al cuarto con él mirándome a mí", señaló Ángela, que pasó de la tristeza a la indignación al recordar lo vivido durante ese encuentro.

En pleno reportaje y visiblemebte enojada, la joven cantante y streamer aseguró: "La haría mierda". Además, se refirió al hombre disputado, pero fue cautelosa. "Saldría a decir el nombre, pero yo lo voy a decir", sostuvo Ángela, que, para finalizar, reutilizó una frase conocida y contundente. "Yo no olvido y perdono", sentenció la joven y ratificó que no volverá a vincularse con Reficco.

Maia Reffico Maia Reficco, antigua amiga de Ángela Torres y actual pareja de Franco Colapinto. Redes sociales

La Joaqui: su impresionante transformación y la constante comparación con Ángela Torres

La transformación de La Joaqui generó revuelo entre sus fanáticos, especialmente por las crecientes comparaciones que surgen a partir del parecido con Ángela Torres. El cambio de imagen de la referente del RKT volvió a instalar el tema en redes sociales.

Ambas mantienen una relación de amistad dentro de la escena musical, lo que hace que sus decisiones estéticas muchas veces sean observadas en conjunto por el público y la crítica. En este caso, el nuevo color de pelo elegido por la cantante despertó comentarios sobre las similitudes entre ambas.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse, con opiniones divididas entre quienes celebraron la coincidencia y quienes cuestionaron la similitud, lo que llevó a la propia artista a pronunciarse públicamente. "Las lindas no nos copiamos, las lindas hacemos match", expresó para desestimar las críticas y remarcar la afinidad entre ellas.