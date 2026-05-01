Horóscopo de hoy, sábado 2 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 2 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna Llena en Escorpio del 1 de mayo sacude a todos los signos: cómo impactará en cada uno

(21 de marzo al 20 de abril)

Inténtelo, demuestre más cariño y comprensión. Gracias a ese carácter ahorrativo se puede permitir algunos caprichos. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Sea cuidadoso con los pequeños detalles de su salud.

(21 de abril al 21 de mayo)

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos. Amenazan gastos imprevistos. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. No exponga su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Expectación ante esa nueva relación. Controle los gastos, puede surgir cualquier contratiempo. En el trabajo, más responsabilidad y menos tiempo libre, valórelo. Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Estar sin un amor a la vista también tiene sus ventajas. Económicamente le va bastante bien. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Cuide su salud actuando con moderación y equilibrio.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Las cosas están un poco agitadas sentimentalmente. En este momento, debe frenar los gastos superfluos. Le falta tranquilidad para hacer bien su trabajo. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja le obsequirá con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Reflexione sobre lo que debe eliminar de su vida amorosa. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Dedíquese más tiempo, lo necesita.