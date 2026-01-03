Adiós a la cama tradicional: la nueva moda que optimiza el espacio de la habitación

Optimizar el espacio se ha convertido en el mayor desafío de la arquitectura moderna, y es por eso que hay una nueva tendencia que toma popularidad en el diseño de interiores este 2026. Las camas rebatibles se posicionan como la opción definitiva para transformar cualquier habitación en un ambiente multifuncional .

A diferencia de las antiguas camas plegables o los incómodos sofás cama, las llamadas “Murphy beds” , son estructuras de ingeniería precisa. Ya no se trata solo de ahorrar metros cuadrados, sino de redefinir la comodidad mediante piezas que permiten que un living, una oficina o un cuarto de juegos se conviertan, en cuestión de segundos, en un dormitorio.

Si bien el ahorro de espacio es el beneficio obvio, hay otros motivos por los cuales los decoradores las prefieren para 2026. La principal razón es su multifuncionalidad : muchos modelos integran escritorios, placares o estanterías en su parte exterior.

Además, al ocultar el mueble más grande de la habitación, el ambiente se percibe más limpio y ordenado, favoreciendo la concentración o el relax. Otra razón es su durabilidad y resistencia ; las versiones modernas están diseñadas para un uso intensivo diario , soportando pesos de hasta 300 kg y ofreciendo garantías de larga duración .

Por último, para quienes tienen mascotas, esta opción ofrece un beneficio extra y es que al quedar guardada verticalmente durante el día, la cama está protegida del polvo y los pelos de perro o gato.

Así son las camas rebatibles

El mueble consiste en una caja o gabinete anclado a la pared (con una profundidad de apenas 40 a 50 cm) que contiene el somier. Utilizan pistones hidráulicos, brazos neumáticos o resortes de alta resistencia que equilibran el peso del colchón. Esto permite que la cama se suba o baje con el mínimo esfuerzo, incluso con una sola mano.

cama rebatible Pinterest

La tecnología actual permite que la cama se guarde totalmente armada, es decir, con sábanas, mantas y almohadas sujetas mediante cinchas elásticas. De esta manera, durante el día son una estructura vertical u horizontal en la pared de una habitación, living u oficina; y cuando llega la noche, el mueble se transforma en una cama convencional, lista para ser usada.

Es una opción ideal para quienes viven en monoambientes, permitiendo hacer una distribución más inteligente del espacio. También es una gran opción para quienes trabajan desde casa, teniendo en cuenta los modelos que incluyen escritorio y que ofrecen una vista más ordenada del espacio.

Por último, puede ser una opción muy funcional para un cuarto de niños ya que, durante el día, libera el espacio de la habitación para jugar libremente. Así como también puede resultar útil en un cuarto extra de la casa. De esta manera, se puede tener un lugar para recibir invitados sin comprometer el uso de ese espacio ya que, cuando no hay visitas, pueden destinarse otras funcionalidades a la habitación.