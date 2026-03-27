27 de marzo de 2026 Inicio
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Adiós a los cambios en el ropero: esta es la prenda de abrigo de 2025 que seguirá vigente en 2026

Lejos de ser solo una tendencia, se presenta como una inversión estratégica y versátil capaz de adaptarse a cualquier look urbano.

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Ropa temporada de otoño-invierno. 

Ropa temporada de otoño-invierno. 

pixabay
  • La moda en 2026 prioriza prendas duraderas y funcionales que trascienden las temporadas.
  • El piloto o trench se consolida como el abrigo imprescindible que sigue vigente desde 2025.
  • El piloto se consolida como el aliado indispensable del vestuario actual, fusionando sofisticación y funcionalidad en una pieza que sobrevive a los ciclos de la moda rápida.
  • Su diseño clásico garantiza estar siempre a la moda sin necesidad de renovar el vestuario constantemente.

En un mundo donde las tendencias suelen ser efímeras, la moda de 2026 parece estar abrazando un concepto más consciente y duradero: la inversión en piezas que trascienden las temporadas. En ese marco, una prenda de abrigo vuelva colarse de lleno en las tendencias.

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La necesidad de contar con un armario funcional es una práctica que gana cada vez más protagonismo, con prendas básicas y adaptables a distintos looks y contextos. A medida que las vidrieras se renuevan, una pieza específica ha logrado sortear el olvido para consolidarse como un infaltable en el placar.

Al ser un clásico que se reinventa mínimamente en cortes o texturas, garantiza que quien lo use estará siempre alineado con la moda actual sin necesidad de renovar su vestuario constantemente.

Cuál es la prenda de abrigo de 2025 que sigue vigente en 2026

piloto

La prenda que dominó las calles el año pasado y que hoy vuelve a ganar protagonismo absoluto es el piloto o trench. Lejos de quedar en el fondo del armario, tras el cambio de temporada, este abrigo se transformó en un ejemplo de la ropa que trasciende las tendencias y no pasa de moda.

En esta prenda, la practicidad se encuentra con la sofisticación. Además de ser funcional, al cubrir de la lluvia y el viento, también resulta muy versátil al adaptarse a diferentes contextos y salidas. Funciona tanto sobre un traje formal para ir a la oficina como con un conjunto de gimnasia y zapatillas para un look urbano y relajado.

En 2026, el piloto deja de ser una tendencia pasajera para confirmarse como una compra estratégica que sobrevive a los ciclos de la moda rápida, consolidándose como el aliado indispensable para transitar la ciudad con estilo y confort.

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