Adiós al jean celeste clarito: el color que será moda en el otoño 2026 Una tonalidad más intensa se impone en las colecciones y redefine los looks de la temporada. Por + Seguir en







La tendencia recupera influencias de los años 90 y 2000. Freepik

El jean azul oscuro será el gran protagonista del otoño 2026.

Aporta un estilo más elegante y versátil que el clásico celeste.

Se adapta tanto a outfits casuales como formales.

Los cortes rectos y wide leg dominan la tendencia. El jean celeste clarito deja de ser el protagonista y el color que marcará tendencia en el otoño 2026 será el azul oscuro, una tonalidad que gana terreno por su versatilidad y su impronta más sofisticada. Este cambio también responde a una búsqueda de looks más pulidos sin perder comodidad.

Durante años, el denim claro fue un básico infaltable en el guardarropa, asociado a looks relajados y urbanos. Sin embargo, el cambio de temporada impulsa una renovación estética que busca prendas más adaptables y con mayor presencia. En ese contexto, las paletas más profundas empiezan a imponerse como opción dominante.

Las nuevas colecciones ya reflejan este giro en la moda. Las principales marcas y diseñadores comienzan a apostar por tonos más profundos, alineados con un estilo que combina elegancia, funcionalidad y practicidad. Incluso en el street style ya se percibe este viraje en los outfits diarios.

baggy jeans con zapatos Los cortes rectos y wide leg dominan la moda actual. Francesca Babbi / Launchmetrics / Spotlight. El color de jean que será tendencia en el otoño 2026 El jean azul oscuro, también conocido como índigo, se posiciona como el gran elegido de la temporada. A diferencia del celeste claro, este tono aporta una estética más sobria que encaja mejor con los looks otoñales e invernales. Una de sus principales ventajas es que estiliza la figura y permite armar combinaciones más versátiles. Puede utilizarse tanto en outfits informales como en propuestas más arregladas, lo que lo convierte en una prenda funcional para distintas ocasiones.

En cuanto a cómo usarlo, el denim oscuro aparece combinado con sweaters en tonos neutros como beige, gris o crema, así como también con tapados largos y trenchs que refuerzan un estilo urbano. Las botas y borcegos completan el look en los días más fríos.