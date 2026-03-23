Adiós al jean celeste clarito: el color que será moda en el otoño 2026

La tendencia recupera influencias de los años 90 y 2000.
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El jean azul oscuro será el gran protagonista del otoño 2026.
Aporta un estilo más elegante y versátil que el clásico celeste.
Se adapta tanto a outfits casuales como formales.
Los cortes rectos y wide leg dominan la tendencia.
El jean celeste claritodeja de ser el protagonista y el color que marcará tendencia en el otoño 2026 será el azul oscuro, una tonalidad que gana terreno por su versatilidad y su impronta más sofisticada. Este cambio también responde a una búsqueda de looks más pulidos sin perder comodidad.
Durante años, el denim claro fue un básico infaltable en el guardarropa, asociado a looks relajados y urbanos. Sin embargo, el cambio de temporada impulsa una renovación estética que busca prendas más adaptables y con mayor presencia. En ese contexto, las paletas más profundas empiezan a imponerse como opción dominante.
Las nuevas colecciones ya reflejan este giro en la moda. Las principales marcas y diseñadores comienzan a apostar por tonos más profundos, alineados con un estilo que combina elegancia, funcionalidad y practicidad. Incluso en el street style ya se percibe este viraje en los outfits diarios.
El color de jean que será tendencia en el otoño 2026
El jean azul oscuro, también conocido como índigo, se posiciona como el gran elegido de la temporada. A diferencia del celeste claro, este tono aporta una estética más sobria que encaja mejor con los looks otoñales e invernales. Una de sus principales ventajas es que estiliza la figura y permite armar combinaciones más versátiles. Puede utilizarse tanto en outfits informales como en propuestas más arregladas, lo que lo convierte en una prenda funcional para distintas ocasiones.
En cuanto a cómo usarlo, el denim oscuro aparece combinado con sweaters en tonos neutros como beige, gris o crema, así como también con tapados largos y trenchs que refuerzan un estilo urbano. Las botas y borcegos completan el look en los días más fríos.
Además, los cortes rectos y los wide leg continúan liderando la escena. Estas siluetas no solo mantienen su vigencia en el street style, sino que también son protagonistas en las pasarelas de las principales marcas. El regreso de este color también responde a un fenómeno cíclico de la moda. La influencia de los años 90 y 2000vuelve a marcar tendencia, y el jean oscuro, que supo ser un ícono en épocas, reaparece con una impronta actualizada.