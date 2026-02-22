22 de febrero de 2026 Inicio
Adiós a los borcegos: este es el calzado que vas a ver en todos lados en el invierno 2026

Las nuevas siluetas marcan el pulso de la temporada. La apuesta prioriza líneas definidas y uso versátil.

Además del aspecto visual

Además del aspecto visual, ofrecen cualidades funcionales importantes para los meses fríos.

  • La moda de frío cambia sus elecciones y deja atrás un clásico que dominó varias temporadas.
  • Un diseño más estilizado gana terreno por su equilibrio entre estética, abrigo y practicidad.
  • Las nuevas propuestas funcionan tanto en outfits diarios como en opciones más arregladas.
  • La silueta que generan aporta un efecto visual que favorece y se adapta a distintas prendas.

A un mes de que comience el otoño, en esta parte del mundo se empezará a ver cómo se adaptarán las tendencias que se instalaron en el hemisferio norte en la última temporada de otoño invierno. En esos lugares se notó un cambio marcado en las preferencias de moda, especialmente en lo que respecta al calzado. Las elecciones comienzan a orientarse hacia líneas más limpias y versátiles, dejando atrás modelos que supieron ser protagonistas durante años.

Este recambio responde a una búsqueda de mayor elegancia sin resignar funcionalidad. Las tendencias actuales priorizan piezas que puedan usarse en distintos contextos, con diseños que acompañen tanto la rutina diaria como ocasiones más formales, manteniendo siempre la comodidad como eje central.

Dentro de este escenario, una silueta específica empieza a repetirse en colecciones, vidrieras y estilismos urbanos, señalando el rumbo que dominará la temporada.

Punta cuadrada

Cuál es el calzado que reemplazará a los borcegos en el invierno 2026

El modelo que gana protagonismo es el de las botas en punta, que aparecen en versiones cuadradas, redondeadas o más marcadas. Esta forma introduce una estética más refinada y actual, ubicándose como la alternativa que toma el lugar de los diseños robustos que predominaron en años anteriores.

Entre las variantes, la punta cuadrada se destaca por su impronta contemporánea. Este diseño logra un equilibrio entre modernidad y practicidad, lo que lo convierte en una pieza clave del otoño-invierno 2026. Su versatilidad permite integrarlo con facilidad en estilos relajados para el día o en propuestas más formales para la noche.

botas en punta

Además del aspecto visual, ofrecen cualidades funcionales importantes para los meses fríos. Resguardan del clima, resultan confortables para el uso prolongado y suman un detalle estético que realza cualquier conjunto sin perder practicidad.

Otro de los motivos de su popularidad es el efecto visual que generan. La forma de la punta produce una sensación de mayor longitud en las piernas, especialmente cuando se usa con pantalones amplios, como los wide leg, que continúan vigentes dentro de las tendencias actuales.

