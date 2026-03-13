Santa Cruz: una mujer murió durante un encuentro sexual y la autopsia reveló que fue estrangulada Ada Barroso Quilo, de 44 años, había fallecido tras una supuesta descompensación luego de un encuentro íntimo con su pareja, pero el caso dio un giro cuando el informe forense determinó el fallecimiento por asfixia. El hombre quedó detenido. Por + Seguir en







El informe forense determinó que la mujer murió por asfixia mecánica con signos compatibles con estrangulamiento.

La muerte de una mujer de 44 años en Caleta Olivia, Santa Cruz, que había fallecido tras una supuesta descompensación luego de un encuentro íntimo con su pareja, dio un vuelco inesperado luego de que la autopsia revelara que la causa del deceso había sido por asfixia mecánica: el hombre, de 34 años, quedó detenido acusado de femicidio.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Las Margaritas al 1500, en el barrio conocido como 132 viviendas, alrededor de las 2:20 de la madrugada. "Un vecino y propietario del lugar solicitó la presencia policial en virtud de que una persona se había desvanecido y tenía problemas para respirar", detalló el comisario inspector Alejandro Gutiérrez, a cargo de la Dirección General Norte de la Policía de Santa Cruz, en diálogo con el medio local La Opinión Austral.

Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a la mujer, identificada como Ada Barroso Quilo, de 44 años, sin signos vitales. De acuerdo con la primera versión, la mujer habría perdido el conocimiento mientras mantenía relaciones sexuales con el hombre dentro de la vivienda. Ante la situación, S. F. Navarro (34) intentó asistirla realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de un profesional de la salud, quien confirmó el fallecimiento.

ada barrozo caleta olivia Ada Barroso Quilo, de 44 años, murió por asfixia mecánica. El caso inicialmente fue caratulado como "muerte dudosa" y se dispuso que el cuerpo sea trasladado a la morgue del Hospital Zonal, donde se le practicó la autopsia. El resultado forense fue contundente: el deceso se había producido por asfixia mecánica, descartó la hipótesis inicial de una muerte natural, y concluyó que la mujer tenía signos compatibles con un estrangulamiento manual.

La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, que ordenó la intervención de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz y la detención de Navarro, el único sospechoso identificado hasta el momento. Se trataría del hombre con el que Quilo habría pasado sus últimas horas con vida, hasta que fuera declarada muerta por la Policía de Santa Cruz.

En una entrevista, la hija de Barrozo, oriunda de Cochabamba, Bolivia, y radicada en la Patagonia hace 20 años, aseguró que su madre sufría violencia de género por parte de su pareja. "Sabíamos que a mi mamá la golpeaba, se le habló muchísimas veces de que no se deje golpear; como te digo, no me crié con un papá. Siempre viví con ella, entonces ver eso fue muy chocante", expresó Valery Antezana. Y sumó: "Queremos justicia para mi mamá. (...) No merecía esta muerte tan triste". ada barrozo caleta olivia Personal de la Comisaría 5° de Caleta Olivia se hizo presente tras la muerte de la mujer de 44 años.