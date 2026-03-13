El Chelo Torres declaró en la causa en su contra por abuso sexual: qué dijo

El cantante del Grupo Green permanece detenido en la DDI de La Matanza. En 2006 ya lo habían acusado de abusar de una menor de 15 años, con quien terminó teniendo un hijo.

El cantante del Grupo Green, Adrián Marcelo "Chelo" Torres, de 53 años de edad, negó este viernes haber violado a la influencer vinculada a la música tropical que días atrás lo denunció ante la Justicia y lo acusó de haber abusado sexualmente de ella.

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Tras ser detenido el pasado jueves, Torres realizó su primera declaración ante la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) N° 21 del Departamento Judicial de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Durante su testimonio, el músico negó haber cometido la violación de la cual se lo acusa.

La denuncia contra el cantante se realizó el lunes pasado, cuando Dulce Lilian, una influencer dedicada a la música tropical, lo acusó de haber abusadoo sexualmente de ella el día anterior dentro de una camioneta. Según el testimonio de la víctima, ese domingo se había reunido con Torres para "discutir cuestiones laborales", y luego se dirigieron a una estación de servicio sobre la autopista General Paz con sentido a Liniers.

De pronto, Torres se molestó por encontrarse desorientado con las indicaciones del GPS del celular de Lilian. "Le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio”, sostiene la denuncia. Según la acusación, continuaron camino hasta La Tablada mientras conversaban.

Hasta que "Torres le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que se sienta atrás, bajándose los pantalones", continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima "del cabello, para que le haga sexo oral". Lilian reaccionó empujándolo, pero "Chelo" intentó penetrarla. "¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", le gritó ella tras la presunta violación. "Te llamo el fin de semana", le habría dicho el cantante al dejarla en su casa.

Después de la denuncia, la influencer de 43 años pidió una restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida por el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza. Además de ratificar su testimonio ante la fiscal Pecorelli, la mujer aportó la ropa interior que llevaba puesta durante la noche de los hechos para que sea analizada por el Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense y se sometió a una revisación médica.

Chelo Redes sociales

Tras la acusación en su contra, Torres fue detenido el jueves a la madrugada en su casa de Villa Fiorito. Al finalizar su declaración ante la fiscal, el músico fue trasladado a la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de La Matanza, donde continuará detenido.

Esta no es la primera vez que Torres es acusado por violencia sexual. En 2009, el músico fue condenado por un tribunal de Morón a cuatro años de cárcel por abusar de la hija de una seguidora suya que le había dado asilo en su casa cuando él atravesaba por una crisis personal.

En octubre de 2006, su anfitriona lo habría encontrado teniendo sexo con una de sus tres hijas, que en ese momento tenía 15 años. El cantante fue condenado por estupro y abuso sexual simple, por lo que pasó cuatro años en los penales de Olmos y Marcos Paz. Antes de salir de la prisión, tuvo un hijo con la mencionada adolescente, quien ya era mayor de edad, y se la llevó a vivir a su casa familiar en Villa Fiorito.

Se conoció el contenido de la denuncia por abuso sexual contra el Chelo de Grupo Green

Una influencer denunció haber sido abusada sexualmente por Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, alias Chelo, cantante del Grupo Green. Según su relato, el artista la pasó a buscar con la excusa de conversar sobre un proyecto musical. Tras el hecho, la mujer realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer, y recientemente se conocieron los detalles del parte policial.

El hecho ocurrió el 10 de marzo en La Tablada, en La Matanza, y la denunciante de 43 años contó que coordinaron un encuentro con Chelo para conversar sobre proyectos laborales relacionados con las transmisiones.

En la denuncia indica que el cantante pasó a buscarla cerca de las 00:30 por su casa y se quedaron detenidos en la estación de servicio Axion que está ubicada en General Paz, sentido a Liniers, donde hablaron por un tiempo.

La mujer contó, según parte policial que publicó TN, que el artista estaba enojado porque el GPS no le había dado la dirección exacta de la casa de la joven y le sacó el celular de la mano para verificar si había dos direcciones, una correcta y una incorrecta, para ver si le mentía.

La DETENCIÓN de "CHELO" de GRUPO GREEN Redes sociales

Cerca de las 3, el acusado estacionó la camioneta en la zona de Caaguazú y Montes de Oca en Villa Madero, se subió a la parte de atrás, se bajó los pantalones y la tomó del pelo para obligarla a practicarle sexo oral.

La mujer aseguró que se resistió y lo empujó, pero el hombre reaccionó bajándole los pantalones a la fuerza. Sin embargo, ante la negativa, volvió a vestirse y manejó hasta la casa de la víctima. En el viaje, la mujer le habría dicho: "¿Por qué lo hiciste? Te dije que no, llevame a mi casa".

La denuncia fue hecha en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo. Además, la mujer solicitó una medida de restricción o perímetro de seguridad contra el cantante.

La fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza especializada en violencia de género, tomó declaración este miércoles a la denunciante. Durante la audiencia, la mujer confirmó el testimonio que previamente había presentado ante la Policía.

Además, entregó al Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense la ropa interior que llevaba el día del hecho. Las prendas serán sometidas a peritajes para determinar si contienen rastros genéticos del acusado.