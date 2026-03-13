La industria, en su peor arranque desde la crisis de 2002: la capacidad instalada fue de apenas 53,6% en enero En el primer mes del año, la utilización de la capacidad industrial se ubicó 1,4 puntos por debajo de enero 2025, cuando fue del 55%. La baja se explica fundamentalmente por las industrias metalmecánica, automotriz y textil. Por + Seguir en







El uso de la capacidad instalada en enero fue el peor arranque de año en más de dos décadas.

La industria manufacturera argentina comenzó el año con una señal de alerta: la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) se ubicó en el 53,6% en enero de 2026, en el peor inicio de año para el sector desde la crisis de 2002. Esta cifra representa un retroceso frente al 55,0% registrado en el mismo mes de 2025, profundizando la preocupación por el ritmo de la actividad económica.

En el informe de "Utilización de la capacidad instalada en la industria" de enero, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), reveló que el desplome alarmante se da en sectores estratégicos para el empleo. Los productos textiles mostraron un nivel de utilización de apenas el 23,7%, una caída drástica frente al 33,9% del año pasado, impulsada por el derrumbe en la fabricación de tejidos y el acabado de productos.

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La industria utilizó 53,6% de su capacidad instalada durante enero de 2026 https://t.co/XjOznlosQ7 pic.twitter.com/3KBWI6qT6j — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 13, 2026 Por su parte, la industria automotriz operó al 24,0% de su capacidad, lejos del 34,8% que registraba en enero de 2025. Esta parálisis está directamente relacionada con la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales, que sufrieron una disminución del 30,4% en su producción interanual.

La metalmecánica (excluida la automotriz) tampoco logró repuntar y se ubicó en un 31,4%. La principal incidencia negativa en este rubro proviene de la caída del 32,1% en la fabricación de maquinaria agropecuaria y del 35,8% en aparatos de uso doméstico como heladeras o lavarropas. Los tres casos mencionados están atravesados de manera directa por los efectos de la apertura comercial.

capacidad instalada 2026 En enero, los rubros con mayor utilización de capacidad instalada se concentraron en refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (67,6%) y sustancias y productos químicos (64,8%). También se ubicaron en niveles relativamente elevados papel y cartón (61,7%) y alimentos y bebidas (60,2%) en un reflejo de la actividad económica: niveles altos en energía y minería y muy bajos en las industrias que apuntan al mercado interno.