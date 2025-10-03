3 de octubre de 2025 Inicio
Adiós a las sandalias: esta va a ser la moda que vas a ver en todos lados en el verano 2026

Este calzado desplazan a las sandalias con una propuesta fresca y versátil. Se verán en pasarelas, oficinas y hasta en eventos formales.

Desde versiones minimalistas hasta propuestas con plataformas y acabados más elegantes.

Desde versiones minimalistas hasta propuestas con plataformas y acabados más elegantes.

El próximo verano vendrá acompañado con un cambio en las tendencias de calzado. Las clásicas sandalias perderán protagonismo frente a un modelo que ya comenzó a imponerse en pasarelas y redes sociales, conquistando tanto a celebridades como a fanáticos de la moda de todo el mundo.

Está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los amantes de la naturaleza y la diversión

Aunque las ojotas siempre fueron vistas como un calzado básico y destinado a la playa, la moda actual las resignifica con un giro elegante y versátil. De Copenhague a Los Ángeles, marcas de lujo y firmas accesibles las incluyen en sus colecciones, demostrando que la comodidad puede convivir con el estilo.

Desde versiones minimalistas hasta propuestas con plataformas y acabados más elegantes, este modelo promete ser el elegido para looks urbanos, eventos nocturnos e incluso celebraciones formales.

flip flops

El calzado que va a reemplazar a las sandalias en el verano 2026

Las flip flops, también conocidas como ojotas o chanclas, serán el calzado estrella del verano 2026. Lo que hasta hace poco se asociaba únicamente con la playa, hoy se impone como una opción urbana y elegante que es capaz de combinar con todo tipo de outfits. Kylie y Kendall Jenner ya las mostraron en sus looks, y figuras como Dua Lipa popularizaron especialmente la versión de plataforma negra, que pasó de símbolo de mal gusto a tendencia global.

El fenómeno no es casual: según Trendanalytics, las búsquedas de “flip flops con plataforma” crecieron un 236% en el último año. Esta moda recupera la simpleza de los años 90, pero con un toque Y2K que atrae a la Generación Z. No solo se vieron en la Semana de la Moda de Copenhague, también aparecieron en pasarelas de Yves Saint Laurent y en vidrieras de firmas como COS, confirmando su alcance internacional.

flip flops

Lo interesante es su versatilidad. Están las flip flops con taco bajo, ideales para un look formal pero cómodo, las de tira ancha, con plataforma discreta, perfectas para usar todo el día, y las clásicas de playa, que siguen siendo infaltables para quienes prefieren un estilo relajado. Todas tienen en común su capacidad de transformar un conjunto sencillo en uno fresco y moderno.

Aunque su origen se remonta al Antiguo Egipto, las ojotas atraviesan hoy una nueva etapa, ya que son cómodas, ligeras y capaces de adaptarse a cualquier ocasión, desde una cena elegante hasta una jornada laboral. Este verano, más que un accesorio, serán un símbolo de moda que marcará tendencia.

