Adiós a las puertas blancas: este es el color que será tendencia en 2026

El comienzo del año es el momento perfecto para renovar tu casa. No hace falta gastar mucho dinero, ya que un detalle tan sencillo como pintar la puerta puede cambiar el ambiente y aportar personalidad.

El blanco es versátil

El blanco es versátil, pero también puede resultar aburrido.

  • La nueva tendencia de decoración para 2026 son las puertas de colores.
  • El clásico tono blanco, limpio y neutral, ya quedó atrás.
  • Se imponen los tonos pasteles y otros más intensos y llamativos.
  • Los colores más elegidos incluyen el verde oliva, azul petróleo, terracota, fucsia, rojo y verde salvia.

Si sos de las personas que se rigen por el mantra "año nuevo, vida nueva", probablemente también quieras sumarle una "casa nueva". Las vacaciones de verano y el comienzo de año son la excusa perfecta para renovar tu hogar, y los especialistas ya adelantaron las tendencias en decoración para 2026.

La localidad se ubica a 31 km de la ciudad de Chivilcoy. 
Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

No hace falta que te embarques en reconstrucciones complejas ni que gastes muchísimo dinero. Un detalle tan sencillo como cambiar el color de la puerta puede hacer una diferencia enorme, sumar un nuevo punto focal y aportar personalidad, calidez e identidad a cualquier ambiente.

Por años, las puertas blancas fueron la opción más clásica, tanto en la entrada principal como dentro de la vivienda. Si bien se trata de un color versátil, fácil de combinar con cualquier estilo de decoración, y que transmite una sensación de orden y limpieza, en 2026 llegó la hora de decirle adiós.

Puerta

Colores en tendencia para las puertas en 2026

Según los especialistas en diseño de interiores, la tendencia para 2026 son las puertas de colores. Las revistas de decoración y tableros de Pinterest se llenaron de ejemplos en distintos tonos que van desde los pasteles, como el rosa o celeste, a otros más vibrantes e intensos como el amarillo y el azul marino.

Los expertos adelantaron que los colores tendencia serán, entre otros, el verde oliva (que aporta naturalidad y equilibrio), el azul petróleo (profundo, moderno y con carácter), el terracota (cálido e ideal para espacios acogedores), el fucsia (para un toque audaz y llamativo), el rojo (transmite energía) y el verde salvia (suma calma).

Si tenés dudas sobre cuál puede ser el color indicado para tu casa, en internet existen plataformas especializadas que te permiten subir una foto del ambiente a renovar para modificarlo digitalmente. Esto te permite jugar con el diseño y ver cómo quedaría cada tono en tu puerta antes de decidirte a pintarla.

