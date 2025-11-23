Adiós a la pileta celeste: así es el modelo que va a ser tendencia en el verano 2026 Para quienes piensan en preparar la piscina para las vacaciones o construir una nueva, este color sumará elegancia, luminosidad y armonía a su patio o jardín. Por







La temporada de pileta llega con una nueva tendencia. Freepik

La nueva tendencia en piletas para el verano 2026 es pintarlas de color gris piedra.

Se trata de un tono más luminoso, versátil y elegante que el clásico celeste.

Se adapta a todos los estilos de decoración y realza el color natural del agua.

Puede combinarse con decks de madera, macetas de cemento alisado y plantas de un verde intenso. Empiezan los días de calor, las vacaciones se asoman en el horizonte y es momento de preparar la pileta para poder disfrutar a pleno. Ya sea que estés pensando en arreglar la que tiene algunos años o en construir una nueva desde cero, existe un modelo que va a ser tendencia en el verano 2026.

Por años, el color más común para cualquier piscina fue el celeste, creando una imagen muy típica de cualquier patio o jardín del país. Sin embargo, en el último tiempo los propietarios se han animado a apostar por tonos menos habituales, más luminosos y con un acabado más estético.

En ese sentido, el color tendencia para 2026 es el gris piedra, que se adapta fácilmente a cualquier estilo de hogar y a todo tipo de decoración que haya en el patio o jardín. Sin dudas, empezará a verse mucho más y será un cambio refrescante respecto al tan gastado celeste.

Pileta Freepik Por qué el gris piedra es el nuevo color elegido para las piletas Pintar la pileta de color gris piedra tiene varias ventajas. Primero, es sumamente versátil, así que queda bien sin importar el tamaño o forma de la piscina y también combina con cualquier estilo: minimalista, rústico, moderno o mediterráneo. Además, es un tono más elegante y armónico que el celeste.

Otro dato que muchas personas desconocen es que realza el color del agua y lo vuelve más natural, con tonos que van desde el verde agua hasta el azul profundo. En el mismo sentido, disimula mejor la suciedad que se acumula con el uso y los desgastes que pueden aparecer en el revestimiento.