Adiós a las distracciones: las mejores 6 posturas de yoga para mejorar la concentración

Un experto indicó que esta actividad no solo sirve para entrenar el cuerpo, sino también la mente y nuestra capacidad de atención.

Estas son las mejores posturas de yoga para entrenar nuestra atención.

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

La especialista contó que consume alrededor de 130 gramos de proteína por día.
Una experta en longevidad reveló la cantidad de proteína que se debe consumir por día

"El yoga no solo trabaja el cuerpo, sino también la mente. Al enfocarte en la respiración y el movimiento bien hecho, entrenas tu capacidad de atención y reduces distracciones (...) Es como un ‘gimnasio mental’ que te ayuda a estar más presente en todo lo que haces”, explica Antonio Cobo, CEO de HIIT Yoga.

En este sentido, existen seis posturas que son ideales para mejorar la concentración. Asimismo, el especialista destacó la importancia de la respiración: “Cuando ejecutas bien y controlas la respiración, controlas la mente.Si respiras lento y profundo, el sistema nervioso se calma, lo que mejora la concentración. Técnicas como Ujjayi (respiración victoriosa) o Nadi Shodhana (respiración alterna) son altamente recomendables para esto”,

Yoga, Vrikshasana, postura del árbol

Las mejores posturas de yoga para mejorar la concentración

  • "Vrksasana" (Postura del Árbol): te obliga a enfocarte en un punto fijo para no perder el equilibrio. Genial para entrenar la mente.
  • "Garudasana" (Postura del Águila): al cruzar piernas y brazos, estimulas la coordinación y la concentración. Además, activa la circulación.
  • "Padmasana" (Postura del Loto) o 'Sukhasana' (Postura Fácil): perfecta para meditar y entrenar la atención plena. Si te cuesta, puedes hacerla con un cojín o zafú debajo.
  • "Natarajasana" (Postura del Bailarín): fortalece la conexión mente-cuerpo, mejora el equilibrio y requiere mucha concentración.
  • "Adho Mukha Svanasana" (Perro Boca Abajo): aporta calma mental y ayuda a oxigenar el cerebro, lo que mejora la claridad mental.
  • "Uttanasana" (Flexión hacia adelante de pie): relaja la mente y mejora la circulación hacia la cabeza, despejando pensamientos.
