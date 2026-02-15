Adiós a las alacenas: la nueva tendencia en 2026 que te va a permitir más practicidad en la cocina El orden se vuelve parte central del ambiente. La funcionalidad guía las decisiones del nuevo hogar. Por + Seguir en







Esta evolución responde a una mirada que valora los espacios despejados. Imagen ilustrativa (IA ChatGPT)

El diseño de interiores impulsa un cambio en la forma de guardar alimentos y utensilios dentro del hogar.





Nuevos módulos verticales reemplazan a los muebles superiores tradicionales para optimizar el uso del espacio.





La propuesta busca mejorar la organización cotidiana y generar una sensación visual más despejada.





Especialistas destacan su adaptación a distintos tamaños de ambientes y la incorporación de soluciones prácticas. El diseño de cocinas atraviesa una transformación que desplaza a los muebles superiores clásicos y da lugar a sistemas de guardado más funcionales y visibles. La incorporación de despensas modernas cambia la manera de organizar alimentos, utensilios y objetos de uso diario.

Durante años, las alacenas fueron protagonistas indiscutidas por su capacidad de almacenamiento, pero las nuevas propuestas priorizan una distribución más clara, accesible y alineada con estilos de vida actuales. La búsqueda ya no se centra solo en guardar, sino en hacerlo de forma ordenada y con mayor comodidad.

Esta evolución responde a una mirada que valora los espacios despejados, la facilidad de acceso y una estética más liviana, donde cada elemento tiene un lugar definido sin recargar el ambiente.

Alacena vertical Gemini Así funcionan las despensas en la cocina y sus beneficios A diferencia de los muebles superiores tradicionales, estas soluciones se presentan como estructuras altas y verticales, incluso como sectores independientes, pensadas específicamente para almacenar productos de manera organizada y visible. Su diseño permite concentrar el guardado en un solo punto, evitando la dispersión de objetos en distintos sectores.

Pueden presentarse con estanterías abiertas o cerradas mediante puertas lisas, de vidrio o madera clara, según el estilo elegido. Algunas incorporan iluminación interior, bandejas extraíbles y mecanismos de apertura suave que simplifican el uso cotidiano y favorecen una mejor visualización del contenido.