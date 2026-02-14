Adiós a la mesa de comedor: el nuevo diseño europeo que ocupa menos espacio Las mesas clásicas ya no son la opción principal en los hogares modernos. Descubrí qué muebles las sustituyen. Por + Seguir en







El “lujo silencioso” se consolida como una de las corrientes más fuertes: ambientes simples, equilibrados y sin estridencias, donde la calidad de los materiales reemplaza al exceso decorativo.

La mesa de madera amplia que anteriormente era muy tradicional en los hogares de las familias numerosas, a la hora de festejar y compartir eventos ya no está siendo lo más usado.





Las nuevas tendencias en decoración apuestan a otros tipos de muebles, más prácticos, ligeros y adaptados a espacios reducidos.





En las casas ahora se opta por un estilo minimalista y moderno, al estilo europeo, con mucho glamour y optimización del espacio.





Durante décadas, la mesa de madera fue el corazón del hogar: allí se compartían comidas, reuniones y momentos familiares. Sin embargo, en 2026 esta pieza icónica dejó de ser protagonista. Las nuevas tendencias en decoración apuestan por muebles más prácticos, ligeros y adaptados a espacios reducidos.

El diseño de interiores evolucionó junto con los hábitos de vida. Hoy, las viviendas son más pequeñas y las personas buscan optimizar cada metro cuadrado. En casas amplias o en hogares donde las reuniones formales son frecuentes, la mesa tradicional sigue teniendo lugar. Pero la preferencia por muebles inteligentes y funcionales marca un cambio definitivo en la forma de vivir y decorar.

Cómo es la nueva tendencia que reemplaza a la mesa de comedor El diseño de interiores evolucionó junto con los hábitos de vida. Hoy, las viviendas son más pequeñas y las personas buscan optimizar cada metro cuadrado. A esto se suman dos factores clave: el auge del minimalismo y la popularidad de las plantas abiertas. En este contexto, las mesas grandes y fijas ya no encajan en los hogares modernos.

La alternativa que gana terreno son las barras de cocina integradas. Este mobiliario cumple varias funciones: sirve para comer, trabajar y reunirse con amigos, todo en un mismo espacio. Además, aporta un toque contemporáneo que combina estética y practicidad.