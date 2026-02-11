Se separó un reconocido cantante: estuvo solo tres meses de novio con una modelo El artista había iniciado un romance con la modelo tres meses atrás, viajaron juntos, pero todo habría terminado. + Seguir en







Se separó Rusherking a pocos meses de iniciar su relación. Redes sociales

A pesar de nunca haber confirmado su romance, Rusherking y Stef Jefier comenzaron a tener una relación en diciembre y fueron vistos juntos, pero todo se habría terminado en las últimas horas luego de ver una interacción en redes sociales que dejó claro lo que sucedía.

En diciembre, Pilar Smith contó en LAM que habían sido vinculados por una foto: “Estaban los dos en el mismo lugar y uno saca la foto con un fondo, el otro con el otro en el mismo momento. Uno compra los macarons y la otra foto está la caja del macaron”.

Rusherking Redes sociales Ella se hizo conocida por ser la azafata de Guido Kaczka en Buenas Noches Familia, pero también es influencer en plataformas como TikTok e Instagram, pero también es community manager. Mientras que él, es un famoso cantante que pertenece a Los del Espacio.

Sin embargo, en las últimas horas, la cuenta lomaspopucom confirmó que se dejaron de seguir en redes sociales de manera sorpresiva porque hace muy poco viajaron juntos a Nueva York para celebrar las fiestas.

“Estamos investigando y esta es la previa, quizá, de la confirmación. Ellos se dan likes, ellos se siguen”, había contado Smith en LAM. Esto da indicio que se seguían y que eran constantes en sus redes, pero todo terminó. ¿Fin del amor?