IR A
IR A

Se separó un reconocido cantante: estuvo solo tres meses de novio con una modelo

El artista había iniciado un romance con la modelo tres meses atrás, viajaron juntos, pero todo habría terminado.

Se separó Rusherking a pocos meses de iniciar su relación.

Se separó Rusherking a pocos meses de iniciar su relación.

Redes sociales

A pesar de nunca haber confirmado su romance, Rusherking y Stef Jefier comenzaron a tener una relación en diciembre y fueron vistos juntos, pero todo se habría terminado en las últimas horas luego de ver una interacción en redes sociales que dejó claro lo que sucedía.

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo
Te puede interesar:

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

En diciembre, Pilar Smith contó en LAM que habían sido vinculados por una foto: “Estaban los dos en el mismo lugar y uno saca la foto con un fondo, el otro con el otro en el mismo momento. Uno compra los macarons y la otra foto está la caja del macaron”.

Rusherking

Ella se hizo conocida por ser la azafata de Guido Kaczka en Buenas Noches Familia, pero también es influencer en plataformas como TikTok e Instagram, pero también es community manager. Mientras que él, es un famoso cantante que pertenece a Los del Espacio.

Sin embargo, en las últimas horas, la cuenta lomaspopucom confirmó que se dejaron de seguir en redes sociales de manera sorpresiva porque hace muy poco viajaron juntos a Nueva York para celebrar las fiestas.

“Estamos investigando y esta es la previa, quizá, de la confirmación. Ellos se dan likes, ellos se siguen”, había contado Smith en LAM. Esto da indicio que se seguían y que eran constantes en sus redes, pero todo terminó. ¿Fin del amor?

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

play
El debate entra en la recta final.

Mientras el Senado trata la reforma laboral, Diputados dictaminó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Hace 8 minutos
Shakira dará un show gratuito en Brasil en mayo.

Shakira, la elegida para un show gratuito en las playas de Copacabana en este 2026: cuándo será

Hace 48 minutos
¿Qué pasó con los cachorros de yaguareté?

Misiones: investigan la desaparición de dos cachorros de yaguareté tras un operativo

Hace 54 minutos
Fuego en la Patagonia: el cambio climático triplicó el riesgo de incendios forestales

Fuego en la Patagonia: el cambio climático triplicó el riesgo de incendios forestales

Hace 1 hora
Según los nuevos informes, Kurt Cubain no se suicidó, sino que que su muerte se trató de un homicidio 

Inesperado giro en la causa por la muerte de Kurt Cobain: las revelaciones de un nuevo informe forense

Hace 1 hora