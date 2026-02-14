Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblo de campo con bodegas, gastronomía, senderismo y artesanías

14 de febrero de 2026 Inicio
Dos pueblos separados por un arroyo pero unidos por un mismo estilo de vida.

  • San Javier y Yacanto, ubicado en el Valle de Traslasierra, fue distinguido en 2025 por ONU Turismo dentro del Programa Upgrade, que acompaña a destinos en proceso de alcanzar estándares internacionales de turismo sostenible.

  • La localidad se caracteriza por su modelo de "turismo slow" basado en la identidad local, el respeto por el entorno y la vida comunitaria, con economía circular y familiar que respalda todo tipo de emprendimientos.

  • El pueblo ofrece un sendero urbano cultural autoguiado con códigos QR que recorre su patrimonio arquitectónico, incluyendo construcciones históricas del ferrocarril inglés como el centenario Hotel Yacanto de 1924.

  • A mil metros de altura sobre el nivel del mar, el destino es punto de partida privilegiado para trekking, mountain bike y montañismo hacia el Champaquí, además de contar con ocho bodegas que desarrollan enoturismo en la zona

San Javier y Yacanto se consolida como referente del "turismo slow" en Córdoba, conservando su esencia de "pueblo de campo" gracias a su ubicación geográfica que lo resguarda del turismo masivo. Aunque el acceso no presenta dificultades, se encuentra alejado de las autopistas.

Quienes llega desde Córdoba o Buenos Aires deben atravesar las Altas Cumbres, mientras que desde Merlo separan 60 kilómetros por la RP14 de un solo carril por vía. Este relativo aislamiento es característico del Valle de Traslasierra, donde las localidades se distribuyen a lo largo de la ruta desde Mina Clavero hacia el sur, reduciéndose en tamaño a medida que la RP 14 se adentra en el monte.

En la actualidad, de sus casi 3.000 habitantes, una considerable porción proviene de grandes centros urbanos. Si bien el pueblo creció y cuenta con 2.600 plazas de alojamiento, atrae a visitantes compatibles con ese encanto original. En realidad se trata de dos pueblos separados por un arroyo pero unidos por un mismo estilo de vida, apostando a mantener su modelo de turismo basado en la identidad local, el respeto por el entorno y la vida comunitaria, donde se pondera la economía circular y familiar con emprendimientos de todo tipo.

En este refugio serrano, la existencia transcurre en silencio en medio del bosque nativo que cubre el 80% de su territorio y de las montañas que protegen el valle. Además, este pueblo a los pies del Champaquí representa uno de los principales puntos de partida para el turismo aventura de la provincia, con senderos para trekking y mountain bike altamente recomendables.

En el 2025, San Javier y Yacanto recibió el reconocimiento otorgado por ONU Turismo en el marco del Programa Upgrade, destinado a acompañar a los destinos en el proceso de alcanzar los estándares de la red internacional Best Tourism Villages.

San Javier y Yacanto, al sur del Valle de Traslasierra

Dónde queda San Javier y Yacanto

San Javier y Yacanto se encuentra en el Valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, del otro lado de las Altas Cumbres. La localidad se sitúa a mil metros sobre el nivel del mar, en el faldeo de las Sierras Grandes, rodeada de bosque nativo y montañas que resguardan la belleza del valle.

Qué puedo hacer en San Javier y Yacanto

Las experiencias disponibles en esta localidad de Traslasierra combinan patrimonio, naturaleza y cultura:

  • Recorrer el sendero urbano cultural que atraviesa la historia del pueblo a través de su patrimonio arquitectónico, con códigos QR en los muros que permiten un recorrido autoguiado de 4 kilómetros
  • Visitar la antigua casa de Artes y Oficios donde funcionó la primera escuela fundada por María de la Plaza, sobrina y heredera del presidente Victorino de La Plaza
  • Explorar la casa de fines del siglo XIX donde vivió el gran pintor argentino Luis Tessandori, quien recibía amigos y artistas como Fernando Fader y Bernardo de Quiroz
  • Visitar la Iglesia de San Francisco Javier inaugurada en 1922, con altar y reloj del campanario de origen inglés
  • Recorrer el museo histórico don Carlos Ferreira y la biblioteca María de la Plaza en la ex Casa de la Cultura
  • Conocer la Casa Christensen, también llamada Las Araucarias, construcción iniciada en 1918 donde vivió el ingeniero agrónomo Juan Carlos Christensen quien introdujo el cultivo de papa y tabaco en la región
  • Visitar el Salón Ceballos donde funcionó almacén de ramos generales, surtidor de nafta y servicio de taxis que transportaba turistas ingleses desde Villa Dolores hasta el Hotel Yacanto
  • Descubrir el oratorio de Yacanto de principios del siglo XX a la vera de la ruta
  • Descubrir el patrimonio natural, plantas medicinales y fauna a través de senderos autoguiados de baja dificultad o con guía
  • Acceder al Champaquí, el cerro más alto de la provincia de Córdoba, por la vía más directa desde San Javier y Yacanto
  • Recorrer el sendero Quebrada de Ambrosio El Pozo, que inicia en la bajada al arroyo atravesando glorietas naturales hasta llegar a ollas donde se ven truchas de río
  • Caminar el sendero de la Cruz accesible por la RP14 para contemplar la vista al valle, los viñedos y al atardecer divisar los volcanes de San Luis
  • Explorar el sendero de Los Algarrobos y el circuito de Achiras como alternativas de trekking
  • Visitar las ocho bodegas de la zona que desarrollan enoturismo, como El Noble de San Javier, Aráoz de Lamadrid y Piedra Mora
  • Participar en la Ecoferia que se realiza en la plaza de San Javier los miércoles de 9.30 a 13.30 y los fines de semana largos y temporada alta también los viernes, con venta de productos locales
Cómo llegar a San Javier y Yacanto

Para acceder a San Javier y Yacanto desde Córdoba o Buenos Aires es necesario atravesar las Altas Cumbres, mientras que desde Merlo se recorren 60 kilómetros por la RP14, camino de un solo carril por vía que se adentra en el monte. La localidad se encuentra sobre la RP 14 en el Valle de Traslasierra, en un tramo que conecta diferentes pueblos desde Mina Clavero hacia el sur.

