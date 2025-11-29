29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a los adornos rojos y verdes: lo que se va a utilizar en el árbol de Navidad 2025

Las piezas artesanales ganan espacio en la decoración para estas fechas. Los materiales nobles y los tonos metalizados definen la tendencia del año.

Por
Los materiales naturales se vuelven protagonistas.

Los materiales naturales se vuelven protagonistas.

  • Las propuestas navideñas de 2025 dejan atrás los tonos tradicionales y apuestan por recursos visuales más actuales.
  • Los adornos elaborados con materiales naturales y terminaciones artesanales ganan protagonismo en la ambientación del arbolito.
  • La tendencia apunta a una estética liviana y cuidada, evitando recargar y priorizando piezas reutilizables.
  • Elementos en madera, cerámica, tejidos o metalizados suaves se imponen como los preferidos para esta temporada.

Cada fin de año renuevan su lugar las ideas para transformar los hogares con la llegada de diciembre. El ambiente que generan las fiestas se caracteriza por las mesas preparadas, luces, regalos y el clásico armado del arbolito, que el 8 de diciembre marca el inicio de la decoración navideña en la mayoría de las casas.

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar
Te puede interesar:

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Durante décadas, los tonos verde, rojo y dorado definieron la estética de la Nochebuena. Desde las esferas del árbol hasta los adornos de puertas y los detalles de la mesa, esos colores marcaron la tradición y acompañaron la celebración en todos los hogares.

La temporada 2025 trae un enfoque distinto, con una ornamentación más limpia, moderna y delicada que invita a elegir piezas livianas, materiales nobles y un estilo artesanal que apunta a un ambiente armónico y visualmente equilibrado.

arbol navidad.jpg

La nueva tendencia en adornos para el árbol de Navidad 2025

La propuesta que gana terreno este año deja de lado los accesorios tradicionales y se inclina por una estética más simple. El objetivo es realzar el arbolito sin saturarlo, utilizando elementos que aporten calidez y un diseño actual.

Los materiales naturales se vuelven protagonistas. Adornos de madera, cerámica o figuras tejidas son algunas de las alternativas que se imponen, junto con piezas elaboradas en hilo o tejidos artesanales que aportan un aire más cálido y artesanal al conjunto.

arbol navidad madera

Otra característica de esta moda es la búsqueda de productos atemporales, que puedan reutilizarse cada temporada. No se limitan exclusivamente a la temática navideña, sino que consisten en piezas versátiles que mantengan coherencia con el resto del ambiente.

En cuanto a los tonos, el dorado y el plateado siguen siendo una apuesta segura. Su presencia aporta un toque delicado y elegante sin romper con la propuesta minimalista que domina esta Navidad.

Noticias relacionadas

Un bodegón clásico con cortes de carne destacados en pleno centro porteño.

El bodegón de Buenos Aires que está cerca del Obelisco y tiene un asado soñado

Cómo hacer ejercicio en casa: una rutina de 10 minutos. 

Los mejores 3 ejercicios físicos si solo tenés 10 minutos para entrenar

La nariz de tus gatos te dice muchas cosas.

Qué te puede decir la nariz de tu gato sobre su salud

En Córdoba se esconde un rincón natural ideal para una escapada rápida.

Turismo en Córdoba: la olla de agua cristalina que te enamora y refresca como ninguna otra

Esta práctica se integra con facilidad en la rutina.

Por qué plantar un jardín puede ser un potencial para la longevidad según un experto

Azul petróleo, el color que redefine la mesa del Año Nuevo 2026.

Adiós al blanco: este es el color tendencia que se robará las miradas en Año Nuevo 2026

Rating Cero

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico.
play

En sueños: de qué se trata la película ideal para ver en familia y que es furor en Netflix

Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines Vengadores: Infinity War iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito. 

Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es?

Un relato que integra humor, encuentros inesperados y el clima cálido propio de fin de año.
play

Está en Netflix y es una película que te deja las emociones a flor de piel

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

últimas noticias

El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. 

"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso

Hace 9 minutos
Efe Saravolu tenía 24 años.

Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un turista turco desaparecido hace un mes

Hace 20 minutos
Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

Hace 22 minutos
Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Hace 1 hora
La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Hace 1 hora