Adiós a los adornos rojos y verdes: lo que se va a utilizar en el árbol de Navidad 2025

Las propuestas navideñas de 2025 dejan atrás los tonos tradicionales y apuestan por recursos visuales más actuales.

Los adornos elaborados con materiales naturales y terminaciones artesanales ganan protagonismo en la ambientación del arbolito.

La tendencia apunta a una estética liviana y cuidada, evitando recargar y priorizando piezas reutilizables.

Elementos en madera, cerámica, tejidos o metalizados suaves se imponen como los preferidos para esta temporada. Cada fin de año renuevan su lugar las ideas para transformar los hogares con la llegada de diciembre. El ambiente que generan las fiestas se caracteriza por las mesas preparadas, luces, regalos y el clásico armado del arbolito, que el 8 de diciembre marca el inicio de la decoración navideña en la mayoría de las casas.

Durante décadas, los tonos verde, rojo y dorado definieron la estética de la Nochebuena. Desde las esferas del árbol hasta los adornos de puertas y los detalles de la mesa, esos colores marcaron la tradición y acompañaron la celebración en todos los hogares.

La temporada 2025 trae un enfoque distinto, con una ornamentación más limpia, moderna y delicada que invita a elegir piezas livianas, materiales nobles y un estilo artesanal que apunta a un ambiente armónico y visualmente equilibrado.

arbol navidad.jpg La nueva tendencia en adornos para el árbol de Navidad 2025 La propuesta que gana terreno este año deja de lado los accesorios tradicionales y se inclina por una estética más simple. El objetivo es realzar el arbolito sin saturarlo, utilizando elementos que aporten calidez y un diseño actual.

Los materiales naturales se vuelven protagonistas. Adornos de madera, cerámica o figuras tejidas son algunas de las alternativas que se imponen, junto con piezas elaboradas en hilo o tejidos artesanales que aportan un aire más cálido y artesanal al conjunto.