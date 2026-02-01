1 de febrero de 2026 Inicio
Adiós al sillón: este es la tendencia que va a decorar tu living como nunca antes

Este ambiente se adapta a rutinas más flexibles y personales. La prioridad pasa por el uso real y la comodidad diaria.

El living deja de organizarse alrededor de una única pieza central y se convierte en un ambiente flexible.

  • Los livings de 2026 dejan atrás el sillón tradicional y priorizan muebles flexibles y livianos.
  • La tendencia apunta a piezas modulares y asientos sueltos que se adaptan a distintos usos diarios.
  • El cambio responde a nuevas formas de habitar el hogar, con rutinas más personalizadas.
  • La propuesta combina practicidad, confort individual y una estética más relajada.

La decoración del living es un tema de debate a la hora de diseñar el interior de la casa. En ese marco, el sillón clásico empieza a perder protagonismo. De cara a 2026, el foco se traslada hacia muebles más dinámicos, pensados para adaptarse a diferentes momentos del día y a las necesidades de cada persona.

Este cambio no es casual. Los espacios sociales del hogar se volvieron multifunción: se usan para descansar, mirar series, trabajar o recibir visitas. En ese contexto, los muebles rígidos y voluminosos resultan menos prácticos frente a alternativas más livianas y fáciles de mover.

De esta manera, el living deja de organizarse alrededor de una única pieza central y se convierte en un ambiente flexible, donde cada elemento puede reubicarse según la actividad. La comodidad sigue siendo clave, pero ahora aparece asociada a la libertad de uso y a una distribución menos estructurada.

Así es la nueva tendencia para livings que reemplaza al sillón

Los sillones de tres cuerpos, que durante años dominaron los espacios de estar, comienzan a ser desplazados por módulos independientes, pufs de gran tamaño y asientos sin estructura rígida. Estas piezas permiten modificar la disposición del ambiente en pocos segundos y aprovechar mejor cada rincón disponible.

Detrás de esta elección está un cambio en los hábitos cotidianos. Cada integrante de la familia busca su propio lugar para relajarse, leer o usar dispositivos electrónicos. Los asientos bajos y flexibles se adaptan al cuerpo, ofrecen una sensación de descanso más natural y evitan imponer una única postura.

En este contexto, vuelve a ganar protagonismo el “Sacco”, el clásico bean bag italiano surgido en los años 60. Su diseño liviano y sin forma fija encaja con las tendencias actuales de líneas orgánicas y materiales suaves, además de facilitar la movilidad y la limpieza del espacio.

Si bien la ausencia del sillón tradicional puede modificar la idea del punto de encuentro familiar, los especialistas destacan beneficios ergonómicos y prácticos. Cada persona puede armar su propio sector, reorganizar el living sin esfuerzo y mantener una imagen visual más liviana, con tonos tierra y verdes apagados que aportan cohesión sin rigidez.

