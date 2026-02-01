Adiós al sillón: este es la tendencia que va a decorar tu living como nunca antes Este ambiente se adapta a rutinas más flexibles y personales. La prioridad pasa por el uso real y la comodidad diaria. Por + Seguir en







El living deja de organizarse alrededor de una única pieza central y se convierte en un ambiente flexible. Leyform.es

Los livings de 2026 dejan atrás el sillón tradicional y priorizan muebles flexibles y livianos.

La tendencia apunta a piezas modulares y asientos sueltos que se adaptan a distintos usos diarios.

El cambio responde a nuevas formas de habitar el hogar, con rutinas más personalizadas.

La propuesta combina practicidad, confort individual y una estética más relajada. La decoración del living es un tema de debate a la hora de diseñar el interior de la casa. En ese marco, el sillón clásico empieza a perder protagonismo. De cara a 2026, el foco se traslada hacia muebles más dinámicos, pensados para adaptarse a diferentes momentos del día y a las necesidades de cada persona.

Este cambio no es casual. Los espacios sociales del hogar se volvieron multifunción: se usan para descansar, mirar series, trabajar o recibir visitas. En ese contexto, los muebles rígidos y voluminosos resultan menos prácticos frente a alternativas más livianas y fáciles de mover.

De esta manera, el living deja de organizarse alrededor de una única pieza central y se convierte en un ambiente flexible, donde cada elemento puede reubicarse según la actividad. La comodidad sigue siendo clave, pero ahora aparece asociada a la libertad de uso y a una distribución menos estructurada.

Puff Amazon Así es la nueva tendencia para livings que reemplaza al sillón Los sillones de tres cuerpos, que durante años dominaron los espacios de estar, comienzan a ser desplazados por módulos independientes, pufs de gran tamaño y asientos sin estructura rígida. Estas piezas permiten modificar la disposición del ambiente en pocos segundos y aprovechar mejor cada rincón disponible.

Detrás de esta elección está un cambio en los hábitos cotidianos. Cada integrante de la familia busca su propio lugar para relajarse, leer o usar dispositivos electrónicos. Los asientos bajos y flexibles se adaptan al cuerpo, ofrecen una sensación de descanso más natural y evitan imponer una única postura.