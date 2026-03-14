Adiós al pantalón de cuero chupín: renová tu ropero en otoño 2026 con esta prenda Viene pisando fuerte desde el año pasado, pero este año esta prenda de abajo se consolida como la mayor tendencia y le dice chau a las opciones ajustadas. Por + Seguir en







Chau al chupín este otoño 2026 Freepik

El pantalón ajustado fue un aliado estratégico durante más de tres décadas: chupito, bombilla, chupín; pero en estos últimos años, el furor por esta prenda decayó.





La moda de las argentinas pasó a mostrar un estilo más elegante, que dé vibras de outfit alineado.





Este otoño de 2026, el pantalón sastrero le pelea el podio al chupín, para todos los ámbitos, incluso el urbano e informal.





Por su caída sofisticada y sus pinzas en determinados pliegues, el sastrero es una opción cómoda, fresca y favorecedora. Durante años, el pantalón chupín, sobre todo en su versión de cuero, fue una de las prendas infaltables de las temporadas de frío. Fácil de combinar y versátil, este ítem logró instalarse tanto en looks urbanos como en outfits más nocturnas. Sin embargo, el mapa de la moda vuelve a moverse y este otoño 2026 trae un cambio claro de silueta: el pantalón sastrero se posiciona como la alternativa por su elegancia y comodidad.

En línea con una tendencia que ya se venía insinuando en temporadas anteriores, las prendas más sueltas y sofisticadas comienzan a desplazar a los cortes extremadamente ajustados. Lo que ya se venía gestando en 2025 este año se asienta de forma definitiva, y la búsqueda de comodidad, sumada a una estética más prolija, impulsa el regreso de piezas clásicas reinterpretadas desde una mirada contemporánea. En ese escenario, el pantalón sastrero aparece como una de las claves del guardarropa actual.

Su diseño de pantalón de vestir, como diseñado por un sastre -de ahí su nombre, es estructurado y, combinado con líneas simples y una caída natural, permite incorporarlo a distintos estilos. Así, una prenda históricamente vinculada al vestuario formal; hoy encuentra lugar también en looks cotidianos y urbanos: con zapatillas y remera básica armás un outfit todo terreno este 2026.

chupín negro vs sastrero otoño 2026 Freepik Los pantalones sastreros, en tendencia Los pantalones sastreros de corte recto o levemente amplio se destacan por su caída elegante y por detalles de confección que aportan estructura a la prenda. Las pinzas delanteras, la cintura marcada y el uso de telas livianas, como la lana fría o mezclas textiles suaves, generan una silueta estilizada y equilibrada.

Especialistas en moda señalan que esta prenda logra combinar formalidad con confort, un factor que explica en gran parte su crecimiento dentro de las tendencias actuales. Además de resultar cómodos para el uso diario, los pantalones sastreros contribuyen a alargar visualmente la figura y a crear un aspecto más pulido.