Adiós al aire acondicionado y el ventilador: este invento climatiza tu casa y te hace ahorrar un 30%

El consumo eficiente de energía gana cada vez más relevancia.
Freepik
Un sistema de climatización oculto permite regular la temperatura del hogar sin equipos a la vista ni corrientes de aire.
Funciona mediante paneles instalados en el techo que distribuyen el calor o el frío de manera pareja.
Reduce el consumo energético hasta un 30% frente a métodos tradicionales.
Mejora el confort, el silencio ambiental y la calidad del aire interior.
Un nuevo desarrollo tecnológico está cambiando la forma de climatizar los hogares al prescindir del aire acondicionado y del ventilador. Se trata de un sistema que regula la temperatura de los ambientes de manera uniforme, sin ruidos ni equipos a la vista, y con un impacto directo en el ahorro energético.
Mientras el consumo eficiente de energía gana cada vez más relevancia, las alternativas a los métodos clásicos de refrigeración y calefacción comienzan a llamar la atención tanto de usuarios como del sector de la construcción. El confort térmico ya no depende solo de la potencia, sino de cómo se distribuye el calor o el frío dentro de la vivienda.
Esta tecnología se integra a la estructura del hogar y modifica la experiencia cotidiana:, ya que elimina las ráfagas de aire, reduce el gasto eléctrico y aporta una solución más saludable y duradera para mantener una temperatura estable durante todo el año.
Cuál es el sistema que reemplaza al aire acondicionado y al ventilador
El sistema que reemplaza al aire acondicionado y al ventilador se apoya en la climatización invisible mediante techo radiante, una solución que prescinde de equipos a la vista. A través de paneles instalados por detrás del cielorraso, el ambiente se regula sin unidades voluminosas, logrando una distribución térmica constante y pareja en toda la vivienda.
Su funcionamiento se basa en la circulación de agua por tuberías ocultas que ajustan la temperatura del techo. De esta manera, el espacio se enfría o se calefacciona de forma uniforme, evitando los cambios bruscos y las corrientes de aire típicas de los sistemas tradicionales que impulsan aire de manera directa.
Entre sus ventajas principales se destaca el ahorro energético. Al operar con rangos térmicos más moderados, el consumo eléctrico se reduce de manera significativa, con un impacto directo en la factura mensual. A esto se suma la mejora en la calidad del aire interior, ya que la ausencia de ventilación forzada disminuye la circulación de polvo y alérgenos, además de ofrecer un funcionamiento completamente silencioso.
El sistema también aporta beneficios en términos de diseño, durabilidad y uso durante todo el año. Al no haber equipos visibles, permite interiores más limpios y continuos, mientras que su carácter reversible lo hace apto tanto para verano como para invierno. Los sensores de humedad, la climatización por zonas y el bajo mantenimiento consolidan esta tecnología como una alternativa eficiente y sostenible para el confort doméstico.