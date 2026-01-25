Adiós al aire acondicionado y el ventilador: este invento climatiza tu casa y te hace ahorrar un 30% Menor consumo y mayor bienestar interior. Una solución silenciosa y eficiente para todo el año. Por + Seguir en







El consumo eficiente de energía gana cada vez más relevancia. Freepik

Un sistema de climatización oculto permite regular la temperatura del hogar sin equipos a la vista ni corrientes de aire.

Funciona mediante paneles instalados en el techo que distribuyen el calor o el frío de manera pareja.

Reduce el consumo energético hasta un 30% frente a métodos tradicionales.

Mejora el confort, el silencio ambiental y la calidad del aire interior. Un nuevo desarrollo tecnológico está cambiando la forma de climatizar los hogares al prescindir del aire acondicionado y del ventilador. Se trata de un sistema que regula la temperatura de los ambientes de manera uniforme, sin ruidos ni equipos a la vista, y con un impacto directo en el ahorro energético.

Mientras el consumo eficiente de energía gana cada vez más relevancia, las alternativas a los métodos clásicos de refrigeración y calefacción comienzan a llamar la atención tanto de usuarios como del sector de la construcción. El confort térmico ya no depende solo de la potencia, sino de cómo se distribuye el calor o el frío dentro de la vivienda.

Esta tecnología se integra a la estructura del hogar y modifica la experiencia cotidiana:, ya que elimina las ráfagas de aire, reduce el gasto eléctrico y aporta una solución más saludable y duradera para mantener una temperatura estable durante todo el año.

Aire techo Neytesa Cuál es el sistema que reemplaza al aire acondicionado y al ventilador El sistema que reemplaza al aire acondicionado y al ventilador se apoya en la climatización invisible mediante techo radiante, una solución que prescinde de equipos a la vista. A través de paneles instalados por detrás del cielorraso, el ambiente se regula sin unidades voluminosas, logrando una distribución térmica constante y pareja en toda la vivienda.

Su funcionamiento se basa en la circulación de agua por tuberías ocultas que ajustan la temperatura del techo. De esta manera, el espacio se enfría o se calefacciona de forma uniforme, evitando los cambios bruscos y las corrientes de aire típicas de los sistemas tradicionales que impulsan aire de manera directa.