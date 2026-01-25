25 de enero de 2026 Inicio
"Quedé en la calle, en remerita y con 5°", el accidentado debut de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

El exdiputado de La Libertad Avanza relató en redes sociales una serie de percances que tuvo en su primer día de trabajo en Bruselas.

Por
Fernando Iglesias

Fernando Iglesias, embajador argentino en Bruselas.

El flamante embajador argentino en Bélgica, Fernando Iglesias, informó a través de sus redes sociales que inició sus funciones oficiales con una jornada de trabajo dominical en Bruselas. El exdiputado de La Libertad Avanza decidió acudir a la sede diplomática aprovechando que su familia aún no se ha instalado en el país europeo.

Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar salir de sus hogares.
"Extraordinario debut como embajador", escribió Iglesias en una publicación que se volvió viral rápidamente. El diplomático acompañó el texto con una fotografía desde su oficina en la Avenue Louise, donde se lo observa vestido de manera informal mientras realizaba sus primeras tareas administrativas.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una serie de incidentes con la seguridad del edificio. "De entrada nomás activé la alarma, que pude desactivar -por suerte- antes de que llegara la policía", relató el funcionario.

La situación se complicó aún más cuando Iglesias intentó utilizar las instalaciones sanitarias de la embajada. "Después me metí en el baño y no sabía que se necesita una tarjeta de seguridad para salir por la puerta; de manera que tuve que salir por la escalera de emergencia", confesó el embajador sobre el desperfecto técnico.

Este desvío por la salida de incendios dejó al diplomático en la vía pública, despojado de sus pertenencias personales. Iglesias reveló que se encontró en la calle "en remerita y con 5°", sin acceso a sus llaves ni a su teléfono celular, en medio del invierno belga.

Para resolver la contingencia, el funcionario debió recurrir a la solidaridad de los comerciantes de la zona. "Tuvo que venir a auxiliarme la cónsul, a la que llamé con el teléfono que me prestaron las chicas de la panadería de la esquina", detalló sobre el operativo de asistencia que le permitió reingresar a la oficina.

Tras superar los inconvenientes de su primer día, el representante argentino cerró su crónica con un habitual tono sarcástico. "No paro de triunfar. Que no decaiga", concluyó Iglesias, ironizando sobre los obstáculos logísticos enfrentados en el inicio de su gestión frente a la Unión Europea.

