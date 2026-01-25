"Quedé en la calle, en remerita y con 5°", el accidentado debut de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica El exdiputado de La Libertad Avanza relató en redes sociales una serie de percances que tuvo en su primer día de trabajo en Bruselas. Por + Seguir en







Fernando Iglesias, embajador argentino en Bruselas.

El flamante embajador argentino en Bélgica, Fernando Iglesias, informó a través de sus redes sociales que inició sus funciones oficiales con una jornada de trabajo dominical en Bruselas. El exdiputado de La Libertad Avanza decidió acudir a la sede diplomática aprovechando que su familia aún no se ha instalado en el país europeo.

"Extraordinario debut como embajador", escribió Iglesias en una publicación que se volvió viral rápidamente. El diplomático acompañó el texto con una fotografía desde su oficina en la Avenue Louise, donde se lo observa vestido de manera informal mientras realizaba sus primeras tareas administrativas.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una serie de incidentes con la seguridad del edificio. "De entrada nomás activé la alarma, que pude desactivar -por suerte- antes de que llegara la policía", relató el funcionario.

La situación se complicó aún más cuando Iglesias intentó utilizar las instalaciones sanitarias de la embajada. "Después me metí en el baño y no sabía que se necesita una tarjeta de seguridad para salir por la puerta; de manera que tuve que salir por la escalera de emergencia", confesó el embajador sobre el desperfecto técnico.

Este desvío por la salida de incendios dejó al diplomático en la vía pública, despojado de sus pertenencias personales. Iglesias reveló que se encontró en la calle "en remerita y con 5°", sin acceso a sus llaves ni a su teléfono celular, en medio del invierno belga.