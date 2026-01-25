26 de enero de 2026 Inicio
Ostende: un jubilado mató a su hijo de un disparo durante una discusión familiar

El hombre de 71 años fue detenido. La víctima, que tenía 36 años, lo habría amenazado con una cuchilla de carnicero.

El proyectil impactó directamente en la zona del cuello del joven.

Un hombre de 71 años fue detenido este domingo por la tarde tras asesinar a su hijo de 36 años en la localidad de Ostende, partido de Pinamar. El trágico episodio se produjo en una vivienda situada en la calle Lértora al 500, en el marco de un severo conflicto doméstico que culminó con el uso de un arma de fuego.

La intervención policial se inició tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una persona fallecida en la propiedad. Al arribar al lugar, efectivos de la SubDDI de Villa Gesell hallaron al dueño de casa, identificado como Raúl O., quien relató lo sucedido de manera espontánea ante las autoridades presentes.

Según el testimonio del jubilado, el enfrentamiento escaló cuando su hijo, Ezequiel, comenzó a increparlo de forma violenta. “Dijo haber mantenido una discusión con su hijo, quien lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero”, detallaron fuentes de la investigación. Ante esta situación, el padre relató que “tomó un arma de fuego tipo pistolón y efectuó un disparo” contra la víctima.

El proyectil impactó directamente en la zona del cuello del joven, quien herido de gravedad alcanzó a caminar aproximadamente 50 metros antes de desplomarse en la vía pública. El cuerpo fue trasladado por personal de la Policía Científica a la morgue local para la realización de la autopsia de rigor que determinará la trayectoria del disparo.

En la escena del crimen, los investigadores trabajaron en el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y en la toma de declaraciones a vecinos que pudieran haber presenciado la disputa. Estas diligencias buscan corroborar si el relato del detenido sobre la legítima defensa se ajusta a las pruebas materiales halladas.

La causa fue caratulada preventivamente como homicidio en el contexto de una disputa familiar. La instrucción del caso quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, que definirá la situación procesal del imputado en las próximas horas.

