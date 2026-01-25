25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Un estudio reveló que el trabajo cardiorespiratorio es clave para la longevidad: a qué se debe

Entrenar la capacidad aeróbica permite sostener la autonomía y reducir riesgos con el paso de los años. La constancia y el enfoque adecuado marcan la diferencia a largo plazo.

Por
Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           
Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           Pexels
  • Un estudio analizó por qué la capacidad cardiorrespiratoria es uno de los factores más influyentes en la expectativa de vida.
  • El VO máximo surge como el indicador clave para estimar el riesgo de mortalidad y el nivel de autonomía con el paso de los años.
  • Expertos señalan que esta aptitud puede mejorarse con entrenamiento sostenido y estrategias específicas.
  • La forma de entrenar varía según el tiempo disponible y los objetivos de salud a largo plazo.

Un reciente análisis sobre longevidad puso el foco en la aptitud cardiorrespiratoria como uno de los elementos más determinantes para vivir más y mejor. La evidencia sugiere que el estado del sistema cardiovascular y pulmonar influye de manera directa tanto en la duración de la vida como en su calidad.

La actividad física ayuda a mejorar el desarrollo cognitivo en los niños. 
Te puede interesar:

Estos son los ejercicios ideales para mejorar el rendimiento escolar en niños: lleva pocos minutos

Este enfoque fue desarrollado por el médico especializado en longevidad Peter Attia, quien explicó cómo ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros y, al mismo tiempo, ofrecer margen para mejorar a través del entrenamiento. A diferencia de otros factores, se trata de una variable que puede modificarse con hábitos adecuados.

Dentro de este marco, la medición del VO máximo aparece como una referencia central para comprender el nivel de aptitud física y su relación con el envejecimiento saludable. Mantener valores elevados es importante para sostener la independencia funcional y la vitalidad con el paso del tiempo.

Running otoño

Cómo impacta la aptitud cardiorespiratoria en la longevidad según expertos

Según explicó Peter Attia, la condición cardiorrespiratoria es el predictor modificable más potente de longevidad y calidad de vida. Su relevancia supera a otros indicadores clínicos habituales, ya que permite estimar con mayor precisión el riesgo de mortalidad a largo plazo.

El VO máximo es la métrica utilizada para evaluar esta capacidad. Representa la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante un esfuerzo intenso y se expresa en relación al peso corporal. Valores bajos se asocian a un riesgo de muerte mucho mayor, mientras que incluso pequeñas mejoras reducen de forma marcada ese riesgo.

longevidad

A diferencia de intervenciones puntuales, aumentar el VO máximo requiere un proceso sostenido. El entrenamiento genera adaptaciones profundas en los sistemas cardiovascular, pulmonar, muscular y metabólico, y demanda constancia a lo largo del tiempo. Este esfuerzo es relevante si se considera que la capacidad cardiorrespiratoria suele disminuir cerca de un 10% por década con el envejecimiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo impacta en la salud comer alimentos quemados.

Esto le pasa al cuerpo si comés alimentos quemados: atención

Según el experto, dos hábitos son esenciales para una vida saludable y una mayor esperanza de vida. El primero es la actividad física.

Cuáles son los 2 hábitos que recomienda un oncólogo de 97 años para potenciar la longevidad

El consumo sostenido de esta fruta muestra resultados que explican por qué despierta tanto interés.

Esto le pasa al cuerpo y a la piel si comés dos kiwis por día

Las hermanas que descubrieron una enfermedad terminal tras una consulta

Escuchó algo en el trabajo, fue al médico y obtuvo un diagnóstico inesperado: a su hermana le pasaba lo mismo

El método perfecto para potenciar las horas en el gimasio y lucir esa cintura. 

Los ejercicios sencillos para tener una cintura más definida en el verano 2026

Existe un truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos.

Este truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos: cuál es

Rating Cero

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
play

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

Desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las más vistas en 75 países.
play

La miniserie que está en Netflix y desconcierta a todos con su final

Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.
play

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

últimas noticias

Alex Pretti tenía 37 años.

Habló el padre del enfermero asesinado en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa"

Hace 25 minutos
Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Hace 39 minutos
Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           

Un estudio reveló que el trabajo cardiorespiratorio es clave para la longevidad: a qué se debe

Hace 43 minutos
Podrían ser más los presos políticos liberados.

Venezuela liberó otros 80 presos políticos, mientras crece la preocupación por los argentinos detenidos

Hace 46 minutos
play
Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Hace 1 hora