Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..." El actor se comunicó con Ángel de Brito para precisar que "hace años que están en una crisis" y confirmó que efectivamente están separados.







María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana y María Susini se separaron después de 19 años en pareja y tres hijos en común.

"Él me explicaba que hace años que están en una crisis, que ahora quiere volver y retomar el matrimonio", reveló Ángel de Brito al confirmar la ruptura en LAM (América).

"Ellos obviamente se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero no funcionan más como pareja. Ella empieza a hablar del tema y por eso llega a mis oídos, y habló mucho del tema también en un viaje, y ahí es donde yo empiezo a seguir la ruta de todo esto", había contado Pepe Ochoa cuando dio la primicia en el mismo programa.

Arana vivió muchos años una hermosa historia de amor con Susini, madre de sus tres hijos. Su propuesta de casamiento fue en la cima del Monte Everest, a cinco mil metros de altura. Ya habían nacido India y los mellizos Yaco y Moro. Facundo Arana confirmó que se separó de su pareja María Susini después de 19 años de relación después de los primeros trascendidos al respecto en el mismo programa. "Si es por mí, quiero recomponer la pareja", confesó el actor.

El comunicador reiteró que "la crisis viene hace mucho tiempo", remarcó que "tuvieron varias crisis" y aseguró que "efectivamente están separados", pero aclaró: "No es de un mes, vienen hace rato con esto". De Brito anticipó que el protagonista de Padre Coraje brindará una entrevista sobre el tema este lunes.

"Es un tema que lo seguimos trabajando, porque somos una familia", reconoció Arana en un mensaje que el periodista leyó al aire. Las versiones de crisis y ruptura se intensificaron después de que la pareja dejara de seguirse en redes sociales.

En esa línea, había indicado que la separación fue en buenos términos: “Ellos están en este momento juntos, se muestran juntos en Mar del Plata, porque no hay ningún problema, pero, bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere”.