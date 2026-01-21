Adiós al llavero: esta es la cerradura para entrar y salir tranquilo, sin miedo Un sistema inteligente permite gestionar accesos desde el celular, sumar control remoto y reemplazar objetos físicos por una experiencia segura y práctica. Por + Seguir en







La cerradura que elimina las llaves y centraliza el acceso desde el celular. Freepik

La Linus Smart Lock L2 Lite permite controlar el acceso al hogar sin usar llaves físicas.

El sistema se instala sin obras ni modificaciones en la puerta.

La gestión se realiza desde una aplicación que centraliza aperturas, notificaciones e historial.

La tecnología incorpora apertura automática por proximidad y control remoto desde cualquier lugar. Las cerraduras inteligentes comenzaron a ganar espacio en los hogares urbanos como respuesta a situaciones cotidianas cada vez más frecuentes. No encontrar las llaves, llegar con las manos ocupadas o salir apurado son escenas habituales que exponen la dependencia de los sistemas tradicionales. Frente a ese escenario, la tecnología aplicada al acceso domiciliario propone una alternativa que combina comodidad, control y mayor organización.

Dentro de ese panorama, la propuesta de Yale se presenta como una solución orientada a simplificar la rutina diaria. La Linus Smart Lock L2 Lite apuesta por reemplazar la llave física por el uso del teléfono celular, ofreciendo una experiencia más flexible y adaptada a los hábitos actuales. Su diseño apunta a sumar tecnología sin exigir cambios estructurales en la vivienda.

La posibilidad de gestionar quién ingresa y en qué momento se vuelve un factor central en este tipo de dispositivos. A través de un sistema digital, se amplía el control sobre los movimientos dentro del hogar y se reducen las preocupaciones asociadas a pérdidas, olvidos o duplicados de llaves. De esta manera, el acceso deja de depender de un objeto físico para convertirse en una función integrada al ecosistema tecnológico personal.

Cerradura Linus Smart Lock L2 Lite La Linus Smart Lock L2 Lite se instala sin obras y se controla completamente desde el celular. Yale Así es Linus Smart Lock L2 Lite La Linus Smart Lock L2 Lite fue diseñada para instalarse en el interior de la puerta sin taladros ni asistencia técnica, lo que evita obras o modificaciones permanentes. Su funcionamiento reemplaza las llaves físicas y centraliza toda la gestión desde la aplicación Yale Home, que actúa como un panel de control completo desde el celular para administrar el acceso al hogar.

Desde la app se puede abrir y cerrar la puerta a distancia, verificar si quedó correctamente cerrada, recibir notificaciones en tiempo real y consultar el historial de ingresos y egresos. A esto se suma la tecnología KeySense, que adapta el funcionamiento de la cerradura a los hábitos de uso, permitiendo habilitar la apertura con un toque o activar el cierre automático con retardo configurable.