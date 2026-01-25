26 de enero de 2026 Inicio
OTAN en crisis: Italia y Noruega consideraron "inaceptables" los dichos de Donald Trump

El estadounidense había desestimado la participación de ambos países en la guerra en Afganistán. La primera ministra italiana y su par noruego se sumaron al rechazo internacional.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) atraviesa una interna después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que las tropas internacionales no estadounidenses "se mantuvieron un poco atrás, alejados de las líneas del frente".

Habló el padre del enfermero asesinado en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su par noruego, Jonas Gahr Støre, cuestionaron la afirmación realizada en Fox News.

A pesar de su conocida sintonía política con Trump, Meloni calificó las palabras de "inaceptables" y Gahr Støre las definió como "irrespetuosas".

"Italia y Estados Unidos han combatido juntos. No podemos aceptar análisis superficiales y equivocados que ignoran el sacrificio de nuestros soldados", publicó la italiana en X y recordó que su país perdió 53 militares en la misión de la OTAN y terminó con un saldo de 700 heridos.

Meloni recordó: "En esa operación masiva contra quienes alimentaban el terrorismo, Italia respondió de inmediato junto con sus aliados, desplegando miles de tropas y asumiendo la plena responsabilidad del Comando Regional Oeste, una de las áreas operativas más importantes de toda la misión internacional".

Mientras que el noruego sostuvo que "los caídos, sus familias y quienes sirvieron en Afganistán merecen que se hable de ellos con verdad y respeto". Noruega aportó tropas de élite que operaron en zonas de alto riesgo durante los 20 años de conflicto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, había considerado "insultantes" y "espantosos" los comentarios del republicano y aseguró en un comunicado publicado por Europa Press que jamás olvidará "el coraje, la valentía y el sacrificio" de quienes sirvieron en Afganistán.

Trump había argumentado que ante la activación del artículo 5 del tratado de la OTAN luego del ataque terrorista del 11 de septiembre, los aliados no respondieron con un compromiso real. Dicho artículo establece el acuerdo de defensa colectiva, donde un ataque contra cualquiera de sus miembros se toma como un ataque contra todos. El empresario también se había referido al artículo 5 para "proteger" su frontera con México y recibir apoyo extranjero ante la llegada masiva de migrantes.

