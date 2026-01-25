Javier Milei viaja este lunes a Mar del Plata para encabezar el "Tour de la Gratitud" El Presidente se mostrará junto a ciudadanos y turistas en el cruce de las calles Güemes y Avellaneda. Además, el martes dará un discurso en "La Derecha Fest" y asistirá como espectador a la obra de Fátima Florez. Por + Seguir en







Javier Milei ya estuvo en Córdoba con el Tour de la Gratitud y planea visitar otras ciudades del país.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a la ciudad de Mar del Plata en el marco de su denominada gira federal "Tour de la Gratitud". El propósito de la visita es agradecer personalmente a los ciudadanos y turistas por el respaldo brindado a su administración desde el inicio de la gestión, y es el puntapié inicial de una serie de visitas que el mandatario planea realizar en distintas ciudades del país.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el primer encuentro público está programado para este lunes a las 20.30. La convocatoria tendrá lugar en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, un punto neurálgico de la zona comercial marplatense.

Durante la actividad, el Jefe de Estado estará acompañado por integrantes de su Gabinete. El objetivo del encuentro es dialogar con los asistentes y compartir "los avances del proceso de transformación" que el Poder Ejecutivo impulsa bajo la plataforma de La Libertad Avanza (LLA).

La agenda oficial en la ciudad balnearia continuará el martes 27 con la participación del mandatario en "La Derecha Fest". Este evento, organizado por su biógrafo Nicolás Márquez, funciona como una plataforma de encuentro para el movimiento conservador y los principales referentes del sector libertario.

Esta "convención política", como la definen en el entorno presidencial, congregará a ministros, legisladores nacionales y diversos influencers que promueven las ideas del oficialismo. La jornada busca reafirmar el rumbo ideológico del Gobierno frente a sus militantes y el público general.