Adiós al 2025: las 5 tendencias más impactantes que se vienen en 2026, según diseñadores Las pasarelas internacionales adelantaron los estilos que dominarán el próximo verano: colores intensos, telas livianas y una mezcla de comodidad y elegancia marcan el inicio de una nueva era en el mundo fashionista.







Los diseñadores anticipan un 2026 lleno de contrastes: desde colores vibrantes hasta tonos tierra y texturas naturales.

Las pasarelas internacionales marcan el regreso de los pantalones cargo y la consolidación de prendas largas con aire bohemio.

El color block, los tejidos livianos y las transparencias protagonizan los looks más audaces de la próxima temporada.

La moda se orienta hacia la versatilidad y la libertad de estilo, con combinaciones inesperadas y un fuerte enfoque en la comodidad. El 2026 llega con una moda que le da lugar tanto a la nostalgia, como a la libertad y a la experimentación. Las principales casas de diseño ya adelantaron sus propuestas para la próxima primavera-verano, donde conviven los colores intensos, las texturas naturales y los cortes relajados. La tendencia apunta a una fusión entre funcionalidad y estilo, en un equilibrio entre lo clásico y lo moderno.

Las pasarelas de París, Milán y Nueva York mostraron un cambio de paradigma, ya que se deja atrás la estética estructurada del 2025 y se abre paso a una moda más espontánea. Prendas cómodas, siluetas amplias y una explosión de color marcan el pulso de la nueva temporada.

La clave, según los expertos, está en mezclar sin miedo, por lo que se recomienda combinar lo casual con lo elegante y lo utilitario. El 2026 se perfila como un año donde la autenticidad y el disfrute personal serán la verdadera tendencia.

color block Redes sociales Color block Los diseñadores coinciden en que el color block será una de las tendencias más potentes de la temporada. Fendi reinterpreta la combinación rosa-rojo, mientras que Versace apuesta por fusiones más arriesgadas con morado, azul y fucsia. Esta tendencia invita a jugar, a romper con la monotonía y a expresarse a través del color, ideal para quienes buscan destacar y transmitir energía.

Top largo El estilo boho vuelve a brillar con el top largo, una prenda que este verano se lleva incluso como vestido. Balenciaga apuesta por diseños monocromáticos en blanco y negro, mientras que Boss elige tonos profundos como el borgoña para un efecto elegante. Los cortes asimétricos y las telas fluidas le dan movimiento y elegancia.