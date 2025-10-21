21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Paulo Dybala, un ícono de la moda fuera de la cancha: su total denim casual y oversize que es tendencia

El futbolista de la Roma sorprendió con un atuendo relajado, que combina estilo y comodidad en una propuesta que marca tendencia.

Por
El look que compartió Dybala con sus seguidores.

El look que compartió Dybala con sus seguidores.

AS Roma
  • Paulo Dybala atraviesa un gran presente futbolístico y personal junto a Oriana Sabatini.
  • El jugador de la Roma compartió un look total denim que impone estilo fuera de la cancha.
  • La pareja espera a su primera hija para marzo de 2026.
  • El futbolista también emocionó con una dedicatoria por el Día de la Madre a Oriana.
Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre.
Te puede interesar:

Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre: "Mamita hermosa"

Paulo Dybala vive uno de los momentos más felices de su vida. Mientras disfruta de un gran presente en la Roma, el delantero cordobés se prepara para la llegada de su primera hija junto a Oriana Sabatini, con quien comparte una sólida relación. Asimismo, el futbolista muestra una marcada pasión por la moda y el estilo.

En su cuenta de Instagram, el futbolista sorprendió a sus seguidores con un look total denim, una tendencia que volvió con fuerza en el último tiempo. Dybala eligió un conjunto de mezclilla gris gastada compuesto por una campera oversize y un pantalón recto de tiro medio, logrando una silueta relajada y moderna. Debajo, optó por una camisa celeste clara, que aporta un toque de elegancia al conjunto casual.

Captura de pantalla 2025-10-21 101411

El outfit, complementado con zapatillas blancas y un peinado prolijo, muestra a un Dybala atento a las nuevas tendencias en la moda, algo que siempre lo fascinó desde su época en Juventus. El total denim oversize se consolida como uno de los estilos favoritos del año, combinando comodidad y diseño sin perder sofisticación.

Paulo Dybala le dedicó el primer Día de la Madre a Oriana Sabatini

En el marco del Día de la Madre, celebrado este domingo en Argentina, Dybala conmovió a sus seguidores con una dedicatoria especial para Oriana Sabatini. La pareja, que espera a su primera hija para marzo de 2026, atraviesa un momento de felicidad plena.

A través de una historia en Instagram, el delantero compartió una foto de Oriana junto a sus perros, acompañada por la frase: “Feliz día, mamita hermosa”. El gesto se volvió viral rápidamente entre los fanáticos, que destacaron la ternura del mensaje.

dybala oriana

La cantante respondió con un simple “Te amo”, sellando un intercambio que emocionó a sus millones de seguidores. Aunque su hija aún no nació, Dybala quiso celebrar el proceso que viven juntos y dedicarle su primer "Día de la Madre simbólico".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fulop planea vivir cerca de la pareja cuando se conviertan en padres.

La decisión de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana Sabatini: "Me voy..."

Colapinto sobrepasó a Gasly sobre el final cuando el equipo le había pedido que mantengan las posiciones

Entre la desobediencia y renovación: ¿la orden en el Gran Premio de Austin fue una prueba para Colapinto?

Este jugador debutó en Boca en 2003, con Bianchi como DT.

Jugó en Boca, Carlos Bianchi lo respaldó y ahora es manager de un club

Nicolás Tripichio festeja el 2-1 del Ciclón.

San Lorenzo lo dio vuelta en Tucumán y volvió a meterse en zona de copas

Martínez Quarta, River, Paredes y Di Lollo son los jugadores que tienen 4 amarillas

La preocupación de River y Boca en la previa del Superclásico: qué jugadores están al límite de las amonestaciones

El ex futbolista siempre tuvo en claro que su destino no podía limitarse al fútbol.

De ser goleador en Argentina a terminar como contador de una pastelería: la historia que pocos pueden creer

Rating Cero

Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Desde que se confirmó su fichaje, las teorías sobre a quién interpreta Sadie Sink han sido infinitas. 

Sadie Sink llega a Marvel para acompañar a Tom Holland y los fans están expectantes: cuál será su papel

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

últimas noticias

Los demócratas cuestionaron que Bessent no haya consultado al Congreso.

Los demócratas presionan a Bessent y piden suspender el swap con Argentina

Hace 12 minutos
Su aire limpio, su entorno natural y su ambiente acogedor lo ubican como una de las joyas rurales más encantadoras del Uruguay.

Cuál es el pueblo uruguayo que tiene poco más de 100 habitantes y enamora a todos los turistas

Hace 19 minutos
Llega el último capítulo de Gen V: a qué hora y dónde verlo.

Termina Gen V, el spinoff de The Boys: a qué hora se estrena el episodio 8

Hace 26 minutos
Hacer un asado por primera vez puede parecer todo un desafío, pero con los consejos correctos se convierte en una experiencia divertida.

Parrilla, carne y más: estos son los mejores consejos para hacer un asado por primera vez

Hace 26 minutos
play

Cobertura especial de las elecciones legislativas: Argentina vota y lo vivís por C5N

Hace 32 minutos