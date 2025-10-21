Paulo Dybala, un ícono de la moda fuera de la cancha: su total denim casual y oversize que es tendencia

El futbolista de la Roma sorprendió con un atuendo relajado, que combina estilo y comodidad en una propuesta que marca tendencia.

Paulo Dybala vive uno de los momentos más felices de su vida. Mientras disfruta de un gran presente en la Roma, el delantero cordobés se prepara para la llegada de su primera hija junto a Oriana Sabatini , con quien comparte una sólida relación. Asimismo, el futbolista muestra una marcada pasión por la moda y el estilo.

En su cuenta de Instagram, el futbolista sorprendió a sus seguidores con un look total denim , una tendencia que volvió con fuerza en el último tiempo. Dybala eligió un conjunto de mezclilla gris gastada compuesto por una campera oversize y un pantalón recto de tiro medio , logrando una silueta relajada y moderna. Debajo, optó por una camisa celeste clara , que aporta un toque de elegancia al conjunto casual.

El outfit, complementado con zapatillas blancas y un peinado prolijo , muestra a un Dybala atento a las nuevas tendencias en la moda, algo que siempre lo fascinó desde su época en Juventus. El total denim oversize se consolida como uno de los estilos favoritos del año, combinando comodidad y diseño sin perder sofisticación.

Paulo Dybala le dedicó el primer Día de la Madre a Oriana Sabatini

En el marco del Día de la Madre, celebrado este domingo en Argentina, Dybala conmovió a sus seguidores con una dedicatoria especial para Oriana Sabatini. La pareja, que espera a su primera hija para marzo de 2026, atraviesa un momento de felicidad plena.

A través de una historia en Instagram, el delantero compartió una foto de Oriana junto a sus perros, acompañada por la frase: “Feliz día, mamita hermosa”. El gesto se volvió viral rápidamente entre los fanáticos, que destacaron la ternura del mensaje.

dybala oriana

La cantante respondió con un simple “Te amo”, sellando un intercambio que emocionó a sus millones de seguidores. Aunque su hija aún no nació, Dybala quiso celebrar el proceso que viven juntos y dedicarle su primer "Día de la Madre simbólico".