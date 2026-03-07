7 de marzo de 2026 Inicio
¿A tu gato le gusta que lo beses y lo abraces? Esta es la respuesta

Lejos de ser fríos o desagradecidos, el comportamiento de los felinos tiene que ver con su forma particular de comunicarse y con su historia evolutiva. Cómo interpretarlos para mejorar el vínculo.

Por
Los gatos reaccionan distinto a los besos y los abrazos

Aunque para muchas personas los besos y los abrazos son una forma natural de demostrar afecto, los gatos suelen reaccionar de manera muy diferente ante estas expresiones.

Siesta, boletín y juegos: cómo funcionan los "jardines" para perros, una tendencia que crece en el mundo

Los gatos domésticos, descendientes de felinos solitarios, no utilizan el contacto físico intenso como principal forma de vínculo. En la naturaleza, los felinos se comunican más a través de señales sutiles: el movimiento de la cola, el parpadeo lento o el roce de la cabeza.

Por eso, cuando un humano se inclina sobre ellos para darles un beso o los envuelve en un abrazo, el animal puede interpretarlo como una situación incómoda o incluso amenazante.

Según especialistas en comportamiento felino, los abrazos son especialmente problemáticos porque limitan la libertad de movimiento del gato. Para un animal que prioriza tener rutas de escape disponibles, sentirse atrapado puede generar estrés. En algunos casos la reacción será simplemente apartarse; en otros, puede manifestarse con un maullido, un manotazo o intentando escapar.

Sin embargo, no todos los gatos reaccionan igual. Aquellos que fueron socializados desde pequeños con el contacto humano pueden tolerar mejor, e incluso disfrutar, ciertas muestras de afecto.

La clave, entonces, está en aprender a interpretar sus señales: si el gato ronronea, se frota contra la persona o se queda relajado, probablemente esté cómodo. Si, en cambio, mueve la cola con brusquedad, aplana las orejas o intenta zafarse, lo más recomendable es darle espacio.

Esto no significa que los gatos no demuestren cariño. Lo hacen, pero a su manera. Un gato que se acerca a dormir cerca, que “amasa” con sus patas o que parpadea lentamente mirando a su dueño está expresando confianza y afecto. Para muchos expertos, devolver ese parpadeo lento es una forma mucho más “felina” de decirles que también los queremos.

