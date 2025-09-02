A prestar atención: cuál es el significado oculto de hablar dormido según la psicología

Los especialistas indican que dos de cada tres personas experimentaron al menos un episodio de somniloquia en algún momento de su vida.

De acuerdo con la psicología, la somniloquia, conocida también como hablar dormido, constituye un fenómeno común y generalmente inofensivo dentro de las parasomnias. Este término abarca conductas inusuales que aparecen mientras dormimos, como el sonambulismo o los terrores nocturnos. La Fundación del Sueño de Estados Unidos describe la somniloquia como la emisión de palabras o sonidos durante el descanso.

A diferencia de otras parasomnias, que suelen vincularse con fases específicas del ciclo de sueño, la somniloquia puede presentarse en cualquier etapa . Esto implica que una persona puede hablar dormida tanto en la fase REM, asociada a los sueños más intensos, como en las fases no REM, que corresponden a un sueño más profundo.

Aunque este comportamiento puede reflejar fragmentos de sueños o pensamientos subconscientes, la mayoría de las veces no encierra un significado profundo ni preocupante. Lo más habitual es que las palabras resulten incoherentes o poco comprensibles. En algunos casos, puede relacionarse con un trastorno del sueño o con altos niveles de estrés, pero en general se trata de un fenómeno benigno que no requiere tratamiento.

Dentro del universo de los sueños, uno de los fenómenos más llamativos es la somniloquia, más conocida como “hablar dormido”. Este comportamiento, que genera vergüenza en algunos y curiosidad en otros, forma parte de las llamadas parasomnias, un grupo de conductas anómalas que aparecen durante el sueño. A diferencia de otras manifestaciones más disruptivas, la somniloquia suele considerarse inofensiva.

A lo largo del tiempo, abundaron las especulaciones en torno a lo que una persona expresa mientras duerme. Hubo quienes aseguraban que se trataba de secretos confesados sin intención y también quienes lo vincularon con la repetición de experiencias diarias. Sin embargo, la mirada científica de la psicología y la medicina modernas derribó gran parte de esos mitos, al demostrar que la mayoría de las frases carecen de coherencia y de un sentido relevante.

Los especialistas explican que este fenómeno puede darse en cualquier etapa del descanso. Durante las fases más profundas del sueño no REM, las expresiones se reducen a sonidos o murmullos difíciles de comprender. En contraste, en la fase REM, la misma en la que se desarrollan los sueños más vívidos, el habla puede volverse más clara e incluso reproducir fragmentos de la trama onírica. Esa diferencia permite entender por qué a veces parece que alguien conversa dormido y en otras ocasiones apenas emite ruidos.

Siesta Dormir mal o no descansar lo suficiente tiene consecuencias que van mucho más allá del cansancio físico. Pexels

Aunque hablar dormido no representa un riesgo por sí mismo, los expertos lo asocian en ciertos casos a episodios de estrés, ansiedad o fiebre. También puede vincularse con momentos de cambios significativos en la rutina o de gran tensión emocional. De este modo, lo relevante no suele ser lo dicho, sino la señal que puede dar el cuerpo frente a un estado de presión o desequilibrio.

En la niñez, la somniloquia aparece con frecuencia y rara vez es un motivo de alarma. Se la relaciona con las etapas del desarrollo cerebral y, en la mayoría de los casos, desaparece con la edad. En los adultos, en cambio, una persistencia o una frecuencia marcada puede asociarse a otros trastornos del sueño, como la apnea o las alteraciones en la conducta durante la fase REM, aunque estas situaciones resultan menos habituales.

Siesta Cuando el sueño no es reparador, todo el cuerpo se ve afectado, incluso en formas que no siempre son perceptibles a simple vista Pexels

Para quienes lo experimentan, suele pasar desapercibido, ya que no tienen conciencia de lo que ocurre. Son los acompañantes de cama quienes más lo notan, a veces con molestias por la interrupción del sueño y otras con sorpresa o incluso diversión. De todos modos, los especialistas coinciden en que no es necesario buscar un tratamiento médico mientras no aparezcan síntomas más graves o problemas asociados.

En definitiva, la somniloquia no suele revelar secretos ni ofrecer mensajes en clave, pero sí constituye una ventana interesante al funcionamiento del cerebro mientras descansa. Este fenómeno recuerda que, incluso durante la inconsciencia, la mente continúa activa y procesando información. Más allá del contenido, hablar dormido puede reflejar cómo el organismo reacciona ante el estrés y los cambios cotidianos.