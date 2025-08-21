Esta es la mejor forma de reciclar la yerba que usás todos los días Consejos acerca de cómo reciclar este residuo que está presente en casi todos los hogares, lugares de trabajo, universidades y demás. Basta solo con tener un recipiente para compostar: los detalles. Por







El mate es la infusión preferida por todos los argentinos, muy por encima del té y compitiendo mano a mano con el café. Según el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), se consumen en promedio 100 litros anuales per cápita.

Dado que millones de habitantes la consumen todos los días, se generan residuos que podrían ser reutilizados. Al igual que muchos alimentos, la yerba sirve como “ingrediente” para el compost, un abono natural rico en nutrientes, 100% orgánico con grandes beneficios para las plantas.

Particularmente, la yerba mate resulta un buen alimento para las lombrices (en caso de tener un lombricompostaje) además de que con sus vitaminas y minerales enriquece la tierra. La clave es separar la yerba, dejarla secar al sol ya que si está muy húmeda puede aportar exceso de agua al compost, lo cuál es perjudicial para el proceso.

Cómo reutilizar la yerba que utilizas todos los días para el mate Cabe destacar que arrojar la yerba después de terminar la ronda de mates a la tierra no es beneficioso para las plantas. Primero se debe colocar en un recipiente, dejarla reposar hasta que se seque y luego volcarlo sobre el compost. Una vez finalizado el proceso, se obtendrá la tierra lista para colocar en macetas, huertas, jardín o cualquier espacio verde.

yerba-mate_36301 “La yerba no es abono, no puede ser abono porque es una materia orgánica que aún no entró en descomposición. Recién cuando termina ese proceso y se convierte de nuevo en lo que se llama compost, recién ahí es utilizable para la planta”, concluyó Irma Brítez, Ingeniera Forestal.