Aumento en las jubilaciones y asignaciones para septiembre: de cuánto será el haber mínimo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo incremento en jubilaciones y asignaciones para septiembre, de acuerdo con el dato de la inflación de julio, al que se suma el pago del bono extraordinario de $70 mil, congelado desde marzo de 2024.
Con la aplicación de la fórmula de movilidad, el aumento es de 2,1%, en línea con la última cifra de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en este caso julio.
De cuánto es la jubilación mínima a partir de septiembre
Así, a partir de septiembre, la jubilación mínima será de $428.633,20. Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo ascenderá a $498.633,20.
La actualización también alcanza a otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $342.906,56, o $412.906,56 con bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) serán de $300.043,24, alcanzando $370.043,24 con el refuerzo extraordinario. En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos tendrá el mismo valor que la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con bono.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en septiembre
Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. Con el 2,1% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en septiembre de la siguiente manera:
- La jubilación mínima: $428.633,20. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $498.633,20.
- La jubilación máxima: $2.884.295,54.
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $342.906,56 ($412.906,56 con el bono).
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $300.043,24 ($370.043,24 con el bono).
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $196.080,12 ($266.080,12 con el bono).
Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde septiembre
La AUH y otras asignaciones subirán también 2,1%, dada la inflación en julio que reportó el INDEC. Así quedarán desde septiembre de la siguiente manera:
- La Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.031.
- La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $154.031.
- La Asignación por Hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $77.025 para el primer escalón de ingresos.
En qué fecha cobran con aumento los jubilados de ANSES en septiembre 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.