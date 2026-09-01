1 de septiembre de 2026 Inicio
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Aumento en las jubilaciones y asignaciones para septiembre: de cuánto será el haber mínimo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo incremento para sus prestaciones, de acuerdo con el dato de la inflación de julio, al que se suma el pago del bono extraordinario de $70 mil, congelado desde marzo de 2024.

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Los jubilados de ANSES reciben en septiembre un incremento en los haberes de acuerdo con la inflación de julio.

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Télam
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.
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Con la aplicación de la fórmula de movilidad, el aumento es de 2,1%, en línea con la última cifra de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en este caso julio.

De cuánto es la jubilación mínima a partir de septiembre

Así, a partir de septiembre, la jubilación mínima será de $428.633,20. Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo ascenderá a $498.633,20.

La actualización también alcanza a otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $342.906,56, o $412.906,56 con bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) serán de $300.043,24, alcanzando $370.043,24 con el refuerzo extraordinario. En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos tendrá el mismo valor que la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con bono.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en septiembre

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. Con el 2,1% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en septiembre de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $428.633,20. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $498.633,20.
  • La jubilación máxima: $2.884.295,54.
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $342.906,56 ($412.906,56 con el bono).
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $300.043,24 ($370.043,24 con el bono).
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $196.080,12 ($266.080,12 con el bono).

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde septiembre

La AUH y otras asignaciones subirán también 2,1%, dada la inflación en julio que reportó el INDEC. Así quedarán desde septiembre de la siguiente manera:

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.031.
  • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $154.031.
  • La Asignación por Hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $77.025 para el primer escalón de ingresos.

En qué fecha cobran con aumento los jubilados de ANSES en septiembre 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

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