El solcito duró poco: vuelve el frío y se aproximan nuevas tormentas a Buenos Aries en el arranque de septiembre A pesar de los días despejados y las temperaturas agradables, en los próximos días ocurrirá un descenso térmico en gran parte de la Argentina. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas por nevadas y viento zonda para otras regiones del país. Por Agregar C5N en









La máxima para este martes será de 17 de máxima y 10 grados de mínima. Télam

A pesar del regreso del sol y los días primaverales, el ingreso de un nuevo frente frío en Argentina generará un descenso abrupto del termómetro durante los primeros días del mes de septiembre acompañado por la inestabilidad. Se prevén tormentas y lluvias aisladas a partir de la mitad de semana.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento Zonda, para la provincia de Mendoza, con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Sumado a una alerta en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas.

#PronosticodelTiempo

¡Bienvenido #septiembre!

Inicia la #primavera meteorológica.

Estable en la mayor parte del país, a excepción del noroeste patagónico con #nevadas, y lluvias en el NEA.

Tarde templada para el centro y norte.



Más infohttps://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/REHd8e9FYB — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 1, 2026 Vuelven las tormentas a CABA: cuándo llegan las lluvias El martes 1 se presenta con neblina por la mañana, algo de sol hacia la tarde con una máxima de 17 ° y un ambiente templado de 14 ° hacia la noche. Para el miércoles 2 se espera un ascenso notorio de la temperatura, alcanzando un pico de 21 ° por la tarde. Sin embargo, la jornada desmejorará hacia la noche con un 10% a 40% de probabilidad de lluvias y ráfagas de viento del sector sudoeste que se ubicarán entre los 51 y 59 km/h.

Pronóstico extendido para CABA. La inestabilidad continuará durante la mañana del jueves 3 con chances de precipitación (10% a 40%), aunque las condiciones mejorarán hacia la tarde alcanzando una máxima de 19 °. Finalmente, el viernes 4 y el sábado 5 marcarán el retorno del tiempo seco y sin lluvias (0%), con mañanas más frías de entre 8 ° y 9 ° y máximas acotadas de 17 ° y 15 °respectivamente.