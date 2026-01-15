El Gobierno avanzó con la quita de aranceles de importación a los celulares.
En busca de incrementar la competencia y generar una reducción de precios cercana al 30%, el Gobierno avanzó con la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que comenzó a regir este jueves 15 de enero. Sin embargo,el efecto no será inmediato.
La quita del gravamen se apoya en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, cuando el Ejecutivo dispuso una reducción progresiva del arancel del 16% al 8%. Con la entrada en vigencia de esta nueva etapa, la alícuota pasó directamente a 0%.
El esquema de desregulación impositiva no se limitó a los celulares. En el mismo paquete, el Gobierno eliminó los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego, que bajaron del 9% al 0%. Además, redujo los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importadas, que pasaron del 19% al 9,5%.
Quita de aranceles de importación a celulares: cómo será el impacto en los precios
Desde el mercado recordaron que, pese a la eliminación de aranceles, la carga impositiva sigue siendo elevada, con 21% de IVA, 9,5% de impuestos internos, y las tasas que varían según municipios, entre otros tributos que continuarán vigentes.
Además, influyen en el precio final los costos logísticos, el tipo de cambio, el financiamiento y los márgenes.
De haber una baja de precios, esta se daría más adelante, ya que varios importadores tienen mercadería en camino o próxima a llegar al país que ya pagó aranceles, por lo que habría que esperar, según estimaciones, alrededor de un mes.