Desde hoy los celulares importados dejan de pagar aranceles: a partir de qué fecha serán más baratos Desde el Gobierno buscan incrementar la competencia y generar una reducción de precios cercana al 30%, pero desde el mercado advierten que la baja podría ser menor y que no será inmediata.







El Gobierno avanzó con la quita de aranceles de importación a los celulares.

En busca de incrementar la competencia y generar una reducción de precios cercana al 30%, el Gobierno avanzó con la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que comenzó a regir este jueves 15 de enero. Sin embargo, el efecto no será inmediato.

La quita del gravamen se apoya en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, cuando el Ejecutivo dispuso una reducción progresiva del arancel del 16% al 8%. Con la entrada en vigencia de esta nueva etapa, la alícuota pasó directamente a 0%.

El esquema de desregulación impositiva no se limitó a los celulares. En el mismo paquete, el Gobierno eliminó los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego, que bajaron del 9% al 0%. Además, redujo los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importadas, que pasaron del 19% al 9,5%.

jovenes celulares Desde este jueves, los celulares importados dejan de pagar aranceles de importación. Quita de aranceles de importación a celulares: cómo será el impacto en los precios Desde el mercado recordaron que, pese a la eliminación de aranceles, la carga impositiva sigue siendo elevada, con 21% de IVA, 9,5% de impuestos internos, y las tasas que varían según municipios, entre otros tributos que continuarán vigentes.

Además, influyen en el precio final los costos logísticos, el tipo de cambio, el financiamiento y los márgenes.

De haber una baja de precios, esta se daría más adelante, ya que varios importadores tienen mercadería en camino o próxima a llegar al país que ya pagó aranceles, por lo que habría que esperar, según estimaciones, alrededor de un mes.