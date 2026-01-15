15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Desde hoy los celulares importados dejan de pagar aranceles: a partir de qué fecha serán más baratos

Desde el Gobierno buscan incrementar la competencia y generar una reducción de precios cercana al 30%, pero desde el mercado advierten que la baja podría ser menor y que no será inmediata.

Por
El Gobierno avanzó con la quita de aranceles de importación a los celulares.

El Gobierno avanzó con la quita de aranceles de importación a los celulares.

En busca de incrementar la competencia y generar una reducción de precios cercana al 30%, el Gobierno avanzó con la eliminación total de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, una medida que comenzó a regir este jueves 15 de enero. Sin embargo, el efecto no será inmediato.

Aranceles cero para celulares importados: expectativa por la baja en los precios
Te puede interesar:

Aranceles cero para celulares importados: expectativa por la baja en los precios

La quita del gravamen se apoya en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, cuando el Ejecutivo dispuso una reducción progresiva del arancel del 16% al 8%. Con la entrada en vigencia de esta nueva etapa, la alícuota pasó directamente a 0%.

El esquema de desregulación impositiva no se limitó a los celulares. En el mismo paquete, el Gobierno eliminó los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego, que bajaron del 9% al 0%. Además, redujo los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importadas, que pasaron del 19% al 9,5%.

jovenes celulares
Desde este jueves, los celulares importados dejan de pagar aranceles de importación.

Desde este jueves, los celulares importados dejan de pagar aranceles de importación.

Quita de aranceles de importación a celulares: cómo será el impacto en los precios

Desde el mercado recordaron que, pese a la eliminación de aranceles, la carga impositiva sigue siendo elevada, con 21% de IVA, 9,5% de impuestos internos, y las tasas que varían según municipios, entre otros tributos que continuarán vigentes.

Además, influyen en el precio final los costos logísticos, el tipo de cambio, el financiamiento y los márgenes.

De haber una baja de precios, esta se daría más adelante, ya que varios importadores tienen mercadería en camino o próxima a llegar al país que ya pagó aranceles, por lo que habría que esperar, según estimaciones, alrededor de un mes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.

Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026

Anses explicó por qué es una fecha importante.

AUH de ANSES: por qué el 31 de marzo es clave en 2026

Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH.

Los 6 pasos para presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

Tras otra jornada a la baja, el dólar se aleja de los $1.500

Chau AFIP: qué debés saber para inscribirte como monotributista en ARCA.

Confirmado: este es el nuevo piso para pagar Ganancias en ARCA en enero 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 15 de enero

Rating Cero

Kate Hudson y el cambio físico que sorprendió en su nueva película.

La impresionante transformación de Kate Hudson para su nueva película

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento: cómo es y cuál es el origen del anillo de compromiso

Lali Espósito y el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat.

Una foto confirma que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron mucho antes del anuncio

Un tenso cruce entre Castro y una cronista se suma al escándalo que sacude al actor mientras veranea en Mar del Plata.

Luciano Castro, furioso con la prensa por la crisis con Griselda Siciliani: "Mi vida está destrozada"

Thiago Medina y Daniela Celis se ocupan de la crianza de sus hijas. 

Thiago Medina y Daniela Celis buscan una niñera para sus hijas: los exigencias para el puesto

Timothée Chalamet encarna a Marty Reisman, un jugador de ping-pong bastante talentoso pero con una ambición desbordada.

Marty Supreme, con Timothée Chalamet, llega a los cines: ¿Es tan buena como parece?

últimas noticias

Anses anunció un cambio importante para cobrar un plus en este 2026.

Atención AUH de ANSES: el cambio determinante para cobrar un plus en 2026

Hace 12 minutos
Anses explicó por qué es una fecha importante.

AUH de ANSES: por qué el 31 de marzo es clave en 2026

Hace 26 minutos
Bastian podría ser operado este jueves.

Cómo sigue la salud de Bastian, el niño atropellado en Pinamar: será operado por tercera vez

Hace 59 minutos
Anses detalló cuáles son los seis pasos para presentar la Libreta AUH.

Los 6 pasos para presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

Hace 1 hora
Se llevaron un vehículo con una bebé adentro.

Mar del Plata: robaron un auto con una bebé de tres meses adentro

Hace 1 hora