Vigentes en septiembre 2025: qué obras sociales pueden seleccionar los monotributistas de ARCA Hasta ahora, más de 35 entidades figuran habilitadas, abarcando una variedad de distintos sectores laborales y geográficos. Por







ARCA informó cuáles son las obras sociales disponibles para monotributistas

En septiembre de 2025, los monotributistas que dependen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuentan con un listado actualizado de obras sociales habilitadas para afiliarse o cambiar su cobertura. Esta nómina oficial define qué entidades están aceptando nuevos afiliados bajo el régimen simplificado, lo que es clave para quienes necesitan cobertura médica formal.

La regulación que lo respalda proviene del Decreto 955/2024, que exige que obras sociales o prepagas se registren formalmente para poder brindar servicios a monotributistas. Además, el sistema permite que los monotributistas realicen un cambio de obra social una vez por año, siguiendo ciertos pasos administrativos.

Cuáles son las obras sociales que pueden elegir los monotributistas de ARCA en septiembre 2025 arca Paso a paso para darse de alta en una obra social como monotributistas en abril 2025.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) recordó que los monotributistas pueden elegir y afiliarse a una obra social de las habilitadas oficialmente. Para realizar el trámite es necesario presentar:

El último comprobante de pago del monotributo (original y copia).

El DNI.

El Formulario 184/F.

La credencial de pago (Formulario 152).