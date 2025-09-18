Vigentes en septiembre 2025: qué obras sociales pueden seleccionar los monotributistas de ARCA

En septiembre de 2025, los monotributistas que dependen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuentan con un listado actualizado de obras sociales habilitadas para afiliarse o cambiar su cobertura. Esta nómina oficial define qué entidades están aceptando nuevos afiliados bajo el régimen simplificado, lo que es clave para quienes necesitan cobertura médica formal.
La regulación que lo respalda proviene del Decreto 955/2024, que exige que obras sociales o prepagas se registren formalmente para poder brindar servicios a monotributistas. Además, el sistema permite que los monotributistas realicen un cambio de obra social una vez por año, siguiendo ciertos pasos administrativos.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) recordó que los monotributistas pueden elegir y afiliarse a una obra social de las habilitadas oficialmente. Para realizar el trámite es necesario presentar:
Según el Sistema de Registro de Delegaciones para Opciones de Cambio, al 15 de septiembre de 2025 figuran numerosas entidades que aceptan la inscripción de monotributistas:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)
- Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (OSMISS)
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (O.S.T.C.A.R.A.)
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (O.S.A.M.O.C)
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (O.S.TAX.B.A)
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A. (OSPEDICI)
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos (OSDEM)
- Obra Social de Comisarios Navales
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR) (OSVVRA)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C (OSTP)
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)
- Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (OSFATUN)
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC)
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección OSDO
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)
- Met-Córdoba SA
- Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)
- Administración Recursos para Salud S.A.