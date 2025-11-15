ANSES confirmó el pago de $410.826 para diciembre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó qué grupo es el que recibirá este monto el próximo mes. Por







Anses informó quiénes cobran $410.826 en diciembre. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,3% para diciembre.

El incremento se calcula tomando el índice de inflación de dos meses atrás y forma parte del esquema de actualización mensual dispuesto por el Decreto 274/2024.

En ese sentido, se informó que los jubilados de la mínima pasarán a cobrar $410.826.

Dentro de ese total está incluido el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los jubilados de la mínima cobrarán $410.826 en diciembre. Este monto, que incluye el bono de refuerzo de ingresos de $70.000, deviene de lo que será un aumento del 2,3% según la inflación registrada por el Indec en octubre.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo. Freepik De cuánto fue la inflación de octubre 2025 Según los datos registrados por el Indec, la inflación de octubre fue del 2,3%. Esta es la cifra que se aplicará de aumento para el último mes del año.

El aumento se calcula tomando el índice de inflación de dos meses atrás y busca mantener la estabilidad del ingreso real de los adultos mayores.

Así quedó la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025 Con el aumento previsto, los jubilados de la mínima cobrarán $340.826 en diciembre. Este grupo además está habilitado a cobrar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000, por lo que finalmente recibirán $410.826.