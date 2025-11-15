15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES confirmó el pago de $410.826 para diciembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó qué grupo es el que recibirá este monto el próximo mes.

Por
Anses informó quiénes cobran $410.826 en diciembre.

Anses informó quiénes cobran $410.826 en diciembre.

ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,3% para diciembre.
  • El incremento se calcula tomando el índice de inflación de dos meses atrás y forma parte del esquema de actualización mensual dispuesto por el Decreto 274/2024.
  • En ese sentido, se informó que los jubilados de la mínima pasarán a cobrar $410.826.
  • Dentro de ese total está incluido el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los jubilados de la mínima cobrarán $410.826 en diciembre. Este monto, que incluye el bono de refuerzo de ingresos de $70.000, deviene de lo que será un aumento del 2,3% según la inflación registrada por el Indec en octubre.

Anses difundió cuál será la cifra de la jubilación mínima en diciembre 2025.
Te puede interesar:

De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025 con el último aumento

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

De cuánto fue la inflación de octubre 2025

Según los datos registrados por el Indec, la inflación de octubre fue del 2,3%. Esta es la cifra que se aplicará de aumento para el último mes del año.

El aumento se calcula tomando el índice de inflación de dos meses atrás y busca mantener la estabilidad del ingreso real de los adultos mayores.

Así quedó la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025

Con el aumento previsto, los jubilados de la mínima cobrarán $340.826 en diciembre. Este grupo además está habilitado a cobrar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000, por lo que finalmente recibirán $410.826.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones figuran entre los alcanzados por el aguinaldo.

Aguinaldo de ANSES: calendario de pagos completo de diciembre 2025

Los beneficiarios incluidos en el aguinaldo acceden al pago junto al refuerzo según corresponda.

Aguinaldo de ANSES: por qué el 10 de diciembre es una fecha clave

Miles de trabajadores quedan fuera del SUAF por superar los nuevos límites de ingresos.

Cuidado: ANSES puede darte de baja tu Asignación Familiar por este motivo en noviembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 14 de noviembre

Anses dio información muy importante para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares.

Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber en noviembre 2025

Anses explicó quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes no.

La aclaración que hizo ANSES para los jubilados: tenés que saberlo en noviembre 2025

Rating Cero

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas

El hijo de la envenenadora resaltó que no la considera su madre.

El hijo de Yiya Murano destrozó a los realizadores de la serie: "Lo que muestran tiene poco que ver con la realidad"

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Así se observó desde el aire.

Video: así se vio la explosión en Ezeiza desde un avión

Hace 14 minutos
play

Impactante incendio en Ezeiza: trabajan 50 dotaciones de bomberos para contener el fuego y hay al menos 20 heridos

Hace 48 minutos
El calendario de feriados de Argentina establece que en noviembre 2025 habrá un fin de semana largo ideal para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso extra.

Cuál es el feriado que se traslada y genera un fin de semana largo en noviembre 2025

Hace 1 hora
 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.  

Jueves, viernes y sábado Cuenta DNI ofrece un descuento sin tope de reintegro en noviembre 2025: cuál es

Hace 1 hora
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

ARCA dará de baja a este grupo de monotributistas y no se debe a deudas: por qué puede ser

Hace 1 hora