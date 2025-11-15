15 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES aclaró dudas sobre el bono de $70.000: ¿se pagará en diciembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió si este refuerzo se volverá a entregar o no.

Anses aclaró dudas sobre el pago del bono de refuerzo de ingresos de $70.000 en diciembre.

Anses aclaró dudas sobre el pago del bono de refuerzo de ingresos de $70.000 en diciembre.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en diciembre volverá a entregar el bono de refuerzo de $70.000.
  • El mismo está destinado a los jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo.
  • La suba de los haberes será del 2,3%.
  • Con el aumento previsto para el último mes del año, el haber mínimo pasará a ser de $410.826 con el extra incluido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya prepara los pagos de diciembre 2025 tras la difusión del dato de la inflación de octubre. En ese sentido, los jubilados de la mínima seguirán cobrando el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 el último mes del año.

Anses difundió cuál será la cifra de la jubilación mínima en diciembre 2025.
Este bono extraordinario, que se otorgó en meses anteriores, tiene como objetivo reforzar el poder adquisitivo de los jubilados de la Administración Nacional de Seguridad Social.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación correspondiente al mes de octubre fue del 2,3%, por lo que esta será la cifra de incremento que Anses va a aplicar sobre las asignaciones, jubilaciones y pensiones en diciembre.

El aumento se calcula tomando el índice de inflación de dos meses atrás y forma parte del esquema de actualización mensual dispuesto por el Decreto 274/2024, que busca mantener la estabilidad del ingreso real de los adultos mayores.

Con el nuevo incremento, la jubilación mínima será de $340.826,90, que sumado al bono de $70.000, da un total de $410.826,90.

¿Habrá bono de $70.000 de ANSES en diciembre 2025?

El bono de $70.000 se acreditará en diciembre 2025 de forma directa junto a los haberes, y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o Pensiones No Contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.

