Urgente ANSES: qué pasará con el bono para pensionados en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió la información sobre el pago de este refuerzo para el próximo mes.

Por
Anses explicó qué pasará con el bono para pensionados en febrero.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció que volverá a acreditar el bono de $70.000.
  • Este refuerzo está destinado contribuir con el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la sociedad como lo son los jubilados y pensionados titulares del haber mínimo.
  • Los haberes se entregan en base al último número del DNI de los beneficiarios.
  • Para febrero las PNC por Invalidez y Vejez serán de $321.453 y la PUAM de $357.375.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que volverá a entregar en febrero 2026 el bono de refuerzo de ingresos de $70.000, que está dirigido a jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos.

Anses dio a conocer el monto y las fechas de cobro de febrero de las Pensiones.
Pensiones de ANSES: se supo cuándo se cobrarán en febrero 2026 y los montos con aumento

PNC de ANSES
Bajo la dirección de Mariano de los Heros, el organismo previsional anuncia incrementos en algunas de sus prestaciones, entre las cuales se encuentra la PNC.

Pensiones de ANSES: montos con aumento en febrero 2026

Con la suba prevista del 2,8%, los montos de las pensiones más el bono de refuerzo de $70.000 en febrero serán los siguientes:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54 + bono de $70.000 = $357.375,54.
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $251.453,59 + bono de $70.000 = $321.453,59.

Qué pasará con el bono de ANSES para pensionados en febrero 2026

El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 volverá a acreditarse completo en febrero para los jubilados y pensionados titulares del haber mínimo. Quienes cobren un poco más, recibirán un monto menor hasta alcanzar un tope de $429.219.

PNC de ANSES
Este aumento se sitúa en un 11%, en línea con el nivel de inflación registrado en marzo.

Jubilados y pensionados de ANSES que cobran la mínima: calendario de pagos de febrero 2026

El calendario de cobros se ordena según el último número del DNI de cada titular:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados de ANSES que superan la mínima: calendario de pagos de febrero 2026

Los haberes se cobran en base al último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
