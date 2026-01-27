Anses solicitó a los pensionados prestar atención al día 9 de febrero.
La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los pensionados empiezan a cobrar sus prestaciones a partir del día lunes 9 de febrero.
Los haberes se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario.
Además el próximo mes las pensiones tendrán un incremento del 2,8% en base al IPC de diciembre del 2025 registrado por el Indec.
También volverán a recibir el bono de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finaliza con el calendario de enero y a la par prepara los pagos de febrero. Y es por eso que solicitó a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor, prestar especial atención al día lunes 9, ya que es el día que comienzan a recibir sus haberes durante el segundo mes del año 2026.
Pensiones de ANSES: montos con aumento en febrero 2026
Durante febrero, las prestaciones de Anses tendrán un aumento del 2,8%, por lo que la jubilación mínima y las pensiones quedarán de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $359.219,42 + bono de refuerzo de ingresos de $70.000 = $429.219,42.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54 + bono de $70.000 = $357.375,54.
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $251.453,59 + bono de $70.000 = $321.453,59.
Bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026
El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 le corresponde a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.Quienes cobren un poco más, en febrero recibirán un bono proporcional de menor valor hasta llegar al tope de $429.219,42.
Jubilados y pensionados de ANSES que cobran la mínima: calendario de pagos de febrero 2026
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados de ANSES que superan la mínima: calendario de pagos de febrero 2026