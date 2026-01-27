Atención pensionados de ANSES: este es el motivo por el que el 9 de febrero 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social solicitó a los beneficiarios que presten especial atención a este día. Por + Seguir en







Anses solicitó a los pensionados prestar atención al día 9 de febrero.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los pensionados empiezan a cobrar sus prestaciones a partir del día lunes 9 de febrero.

Los haberes se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario.

Además el próximo mes las pensiones tendrán un incremento del 2,8% en base al IPC de diciembre del 2025 registrado por el Indec.

También volverán a recibir el bono de $70.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finaliza con el calendario de enero y a la par prepara los pagos de febrero. Y es por eso que solicitó a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor, prestar especial atención al día lunes 9, ya que es el día que comienzan a recibir sus haberes durante el segundo mes del año 2026.

PNC de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el calendario de pagos de esta prestación para el mes próximo. Freepik Pensiones de ANSES: montos con aumento en febrero 2026 Durante febrero, las prestaciones de Anses tendrán un aumento del 2,8%, por lo que la jubilación mínima y las pensiones quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.219,42 + bono de refuerzo de ingresos de $70.000 = $429.219,42.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54 + bono de $70.000 = $357.375,54.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $251.453,59 + bono de $70.000 = $321.453,59. Bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026 El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 le corresponde a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Quienes cobren un poco más, en febrero recibirán un bono proporcional de menor valor hasta llegar al tope de $429.219,42.

PNC de ANSES Las prestaciones distribuidas por el organismo previsional incluyen un incremento; este mes se adicionan el bono y el medio aguinaldo. Freepik Jubilados y pensionados de ANSES que cobran la mínima: calendario de pagos de febrero 2026 DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero Jubilados y pensionados de ANSES que superan la mínima: calendario de pagos de febrero 2026 DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero